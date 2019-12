Steigan (Норвегия): атомные лодки в норвежских фьордах

От европейской антироссийской истерии пострадала и Норвегия. В страну стали чаще заходить атомные подлодки НАТО с ядерным оружием на борту. Какая угроза серьезнее: атомная авария, вероятность которой возрастает с количеством подлодок, посещающих Норвегию, или возможное нападение России?

США собираются превратить Тромсё в порт для атомных подводных лодок. Кроме того, одна из крупнейших военно-морских баз Скандинавии находится в 8 км от центра Бергена. Каждый год сюда заходит от 30 до 40 атомных подводных лодок. Но власти страны о визитах союзников в норвежские воды предпочитают помалкивать.

С началом гонки вооружений в Арктике заходы союзнических атомных подводных лодок участились. За несколько лет их количество утроилось. Теперь северные воды бороздят подлодки американские, британские и французские. Этот ядерный трафик подвергает Норвегию опасности.

Что делать с радиацией?

Жители Северного Хордаланна уже долгие годы требуют, чтобы с морского дна близ Федье подняли обломки немецкой подводной лодки U-864, затонувшей в 1945 году. На борту у нее 67 тонн металлической ртути, и жители побережья опасаются экологической катастрофы. Территория морского дна в 47 тысяч квадратных метров вокруг подлодки уже загрязнена. Анализы и расчеты показывают, что ежегодная утечка составляет порядка 4 килограммов ртути. Споры о том, что делать с подлодкой, не умолкают с самого 2003 года, когда ее обнаружили.

Как вообще бороться с радиацией от атомных подводных лодок? Нам известно о целом ряде аварий с участием российских атомных подводных лодок. Замеры с атомной подводной лодки "Комсомолец", затонувшей 30 лет назад, показывают превышение нормального морского фона примерно в миллион раз. Радиоактивные вещества попадают в пищевую цепь и отравляют рыбу и другие морские организмы. Что же будет, если авария на атомной подводной лодке произойдет у самого норвежского побережья, чья экономическая опора - это рыболовство и рыбное хозяйство?

База атомных подводных лодок - первоочередная цель для удара

Ничуть не легче оттого, что атомные подводные лодки увеличивают угрозу войны. Принимая союзнические подводные лодки, Норвегия берет на себя большой риск. Американцы наращивают свои силы, и Норвегия превратилась в аванпост их рывка на севере, став таким образом первоочередной целью для бомбардировок противника.

Профессор философии Йон Хеллеснес (Jon Hellesnes) предупредил, что Норвегии в шахматной партии сверхдержав уготована роль пешки, которой пожертвуют в первую очередь. При таком сценарии Норвегия станет полем битвы.

Твит раскрыл американский визит

В ноябре 2019 года бергенцы узнали, что американская атомная подводная лодка "Миннесота" во время захода на базу ВМФ Хоконсверн загружала торпеды. Спустя несколько недель об этом сообщил 6-й флот ВМС США в своем "твиттере". "Миннесота" - лодка класса "Виргиния", приспособленная для прибрежных операций. Она несет до 38 торпед или крылатых ракет и предназначена для противолодочного боя.

