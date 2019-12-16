Steigan (Норвегия): атомные лодки в норвежских фьордах

От европейской антироссийской истерии пострадала и Норвегия. В страну стали чаще заходить атомные подлодки НАТО с ядерным оружием на борту. Какая угроза серьезнее: атомная авария, вероятность которой возрастает с количеством подлодок, посещающих Норвегию, или возможное нападение России?

США собираются превратить Тромсё в порт для атомных подводных лодок. Кроме того, одна из крупнейших военно-морских баз Скандинавии находится в 8 км от центра Бергена. Каждый год сюда заходит от 30 до 40 атомных подводных лодок. Но власти страны о визитах союзников в норвежские воды предпочитают помалкивать.

С началом гонки вооружений в Арктике заходы союзнических атомных подводных лодок участились. За несколько лет их количество утроилось. Теперь северные воды бороздят подлодки американские, британские и французские. Этот ядерный трафик подвергает Норвегию опасности.

Что делать с радиацией?

Жители Северного Хордаланна уже долгие годы требуют, чтобы с морского дна близ Федье подняли обломки немецкой подводной лодки U-864, затонувшей в 1945 году. На борту у нее 67 тонн металлической ртути, и жители побережья опасаются экологической катастрофы. Территория морского дна в 47 тысяч квадратных метров вокруг подлодки уже загрязнена. Анализы и расчеты показывают, что ежегодная утечка составляет порядка 4 килограммов ртути. Споры о том, что делать с подлодкой, не умолкают с самого 2003 года, когда ее обнаружили.

Как вообще бороться с радиацией от атомных подводных лодок? Нам известно о целом ряде аварий с участием российских атомных подводных лодок. Замеры с атомной подводной лодки "Комсомолец", затонувшей 30 лет назад, показывают превышение нормального морского фона примерно в миллион раз. Радиоактивные вещества попадают в пищевую цепь и отравляют рыбу и другие морские организмы. Что же будет, если авария на атомной подводной лодке произойдет у самого норвежского побережья, чья экономическая опора - это рыболовство и рыбное хозяйство?

База атомных подводных лодок - первоочередная цель для удара

Ничуть не легче оттого, что атомные подводные лодки увеличивают угрозу войны. Принимая союзнические подводные лодки, Норвегия берет на себя большой риск. Американцы наращивают свои силы, и Норвегия превратилась в аванпост их рывка на севере, став таким образом первоочередной целью для бомбардировок противника.

Профессор философии Йон Хеллеснес (Jon Hellesnes) предупредил, что Норвегии в шахматной партии сверхдержав уготована роль пешки, которой пожертвуют в первую очередь. При таком сценарии Норвегия станет полем битвы.

Твит раскрыл американский визит

В ноябре 2019 года бергенцы узнали, что американская атомная подводная лодка "Миннесота" во время захода на базу ВМФ Хоконсверн загружала торпеды. Спустя несколько недель об этом сообщил 6-й флот ВМС США в своем "твиттере". "Миннесота" - лодка класса "Виргиния", приспособленная для прибрежных операций. Она несет до 38 торпед или крылатых ракет и предназначена для противолодочного боя.

​@USNavyEurope

После сюжета Дэвила Мьюира о "Флориде", многие решили, что за российской активностью следит всего одна подводная лодка. Не тут-то было! Их две (а может, и больше): "Флорида" в Средиземном море и "Миннесота" в Северной Атлантике. Вот она в Норвегии загружает торпеды.

Американская лодка заходила в Хоконсверн всего за несколько дней до крупнейших учений российского подводного флота со времен холодной войны. Совпадение? Разумеется, нет. Рост военной активности в северных районах ведет за собой милитаризацию норвежского побережья. Поэтому сценарий атомной войны в норвежских фьордах не исключен.

Совершенно секретно

Подводные маневры союзников в норвежских водах окутаны тайной. Информация засекречена в интересах национальной обороны и безопасности. Но из-за этой секретности местные жители даже не догадываются, что атомные подводные лодки патрулируют побережье все больше и заходят в норвежские порты все чаще. Властям, впрочем, это только на руку, ведь это позволяет избежать неприятных вопросов от любопытных жителей.

В интервью TV 2 в октябре 2017 года коммодор Якоб Бёрресен (Jacob Børresen) сказал, что видит смысл в том, чтобы соблюдать полную секретность вокруг заходов союзнических подводных лодок в норвежские воды. Но в то же время он подчеркнул необходимость просвещенной дискуссии. "Агрессивный тон США направлен против России и требует взаимных заверений", - сказал он.

Тромсё как база американских подводных лодок

В 2016 году стало известно, что США хотят арендовать для своих атомных подводных лодок порт Тромсё, чтобы быть ближе к Баренцеву морю и облегчить себе доступ к северным районам. Поскольку базу подводных лодок Олавсверн норвежские вооруженные силы продали американцам, придется довольствоваться гражданским портом Тромсё.

В феврале пресса сообщила, что власти положительно смотрят на заход атомных военных судов в Тромсё. Вооруженные силы захотели диалога с населением, подчеркнув, что "безопасность населения превыше всего". И вот решение принято. Начиная со следующего года, в гражданский порт Тёнснес близ Тромсё будут заходить атомные подводные лодки союзников. В Норвегии это единственная гражданская альтернатива базе ВМФ Хоконсверн.

На недавних общественных слушаниях в Тромсё Йон Хеллеснес заявил, что порт для атомных подлодок "резко увеличит уровень угрозы": "С прибытием атомных подводных лодок Тромсё станет мишенью для российских ракет".

Однако руководитель Рабочей партии в муниципалитете Тромсё признал, что запретить подводным лодкам прибывать в порт власти не в состоянии. В соответствии с законодательством, портовые власти обязаны принимать все типы судов. Временное решение - развивать "зеленые" отрасли промышленности, это позволит их избежать хотя бы на время.

Последнее слово за агентством по радиационной защите

Если кто и может отказаться от атомных подводных лодок в норвежских портах, так это Норвежское агентство по радиационной защите. Запросы на заходы атомных судов утверждается в каждом конкретном случае Министерством обороны - причем всякий раз по заключению агентства по радиационной защите.

Агентство уже объявило, что чем больше заходов, тем выше риск аварий. "Все ядерные реакторы несут в себе риск аварии. А для судов существует к тому же риск посадки на мель, столкновения или утечки", - сообщила в прошлом году государственной телерадиокомпании "Эн-эр-ко" (NRK) начальница отдела аварийной готовности Астрид Лиланн (Astrid Liland).

В отчете Норвежского агентства по радиационной защите говорится: "Увеличение количества заходов сопряжено с повышенным риском, что Норвегия пострадает от крупного или незначительного инцидента с атомным судном. Посадка на мель, столкновение, утечка, пожар или отказ реактора потребуют срочных мер со стороны норвежских властей".

Справятся ли норвежские власти с ядерной аварией? Самый безопасный курс - запретить атомные подводные лодки в норвежских водах. Такой запрет был введен в ряде заливов Шотландии в 2008 году.

Ядерное оружие на борту

Все подводные лодки этого типа могут быть оснащены как противокорабельными ракетами, так и ракетами для поражения сухопутных целей. Как отмечает в своем отчете Научно-исследовательский институт обороны (FFI), "атомные суда относятся к самым большим и мощным из существующих. Большинство из них могут быть оснащены ядерным оружием, но лишь стратегические подводные лодки (ПЛАРБ) несут данный тип оружия постоянно".

Подводная лодка "Миннесота" не относится к ПЛАРБ, однако, как отмечает институт обороны, "как подводные лодки, так и надводные корабли могут нести нестратегическое (тактическое) ядерное оружие в виде торпед, глубинных бомб, баллистических ракет малой дальности, крылатых ракет и так далее". "Это сравнительно небольшое оружие, которое легче спрятать, чем большие стратегические ракеты. О количестве нестратегических вооружений, о том, где они хранятся на суше и о том, оснащено ли ими то или иное судно, известно мало. <….> На основании заявлений некоторых ядерных государств следует с высокой степенью уверенности предположить, что ни одно из этих судов стратегическим оружием для рядовых заданий не оснащается и что это оружие полностью хранится на центральных складах на суше. Тем не менее, оружие настолько легко скрыть, что по сути его статус остается несколько неясным".

Отсутствие достоверной готовности

В прошлом году Управление общественной безопасности и готовности в ходе информационной кампании рекомендовало норвежцам иметь в домашней аптечке таблетки йода на случай кризиса. По выражению самого управления, рекомендация касается "ядерных инцидентов". К таковым относится детонация на норвежской земле ядерного оружия. Управление считает, что вероятность такого инцидента возросла, и готовит отдельный сценарий на тот случай, если Норвегия подвергнется нападению с применением ядерного оружия. По-своему это даже трагикомично.

Последствия ядерного взрыва чрезвычайно разрушительны: будет нанесет огромный ущерб инфраструктуре, и погибнут сотни тысяч человек. Огромной проблемой после ядерного взрыва станут ожоги. Тысячи человек получат ожоги третьей степени по всей поверхности тела, и потребуется интенсивное стационарное лечение в ожоговом отделении. Во всей Норвегии коек для лечения тяжелых ожоговых травм всего восемь - восемь! - все они в госпитале Хаукеланн. Но если удар придется по Бергену, весь Хаукеланн, скорее всего, будет выведен из строя, ведь он находится в паре километров от вероятной цели, базы Хоконсверн.

Как пишет Бьёрн Хилт (Bjørn Hilt), член совета "Норвежских врачей против ядерного оружия", есть лишь один способ гарантировать, что ядерное оружие не пойдет в ход - и это полный запрет.

Терье Алнес (Terje Alnes)