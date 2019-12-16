Конфликт в Донбассе не остановлен

Украина не желает следовать пошаговой реализации Минских соглашений

Парижский саммит "нормандской четверки" экспертами априори оценивался как контрпродуктивный. Его результаты, по сути, не превзошли эти ожидания. Впрочем, выводы немедленно после его окончания делать не стоит. Если вдруг в ближайшее время произойдет чудо и мир в Донбассе начнет устанавливаться помимо желания "ястребов" с той и другой стороны. Ничего нового, к сожалению, на этой встрече сказано не было. Базой работы Нормандского формата остаются Минские соглашения, пошаговая реализация которых является основным требованием Москвы. Как известно, Киев по-своему интерпретирует этот документ и в реальности саботирует его исполнение. Президент Украины Владимир Зеленский вновь подтвердил нежелание следовать пунктам Минских соглашений. В частности, он заявил: "Украина – унитарное государство, это неизменная статья Конституции Украины и нерушимый принцип существования государства". То есть важнейший пункт о внесении изменений в конституцию Незалежной, касающихся ее федерализации, даже не ставится в повестку дня киевским руководством. Опять же не решен вопрос проведения выборов на территориях непризнанных республик.

Предварительные договоренности о разведении сил еще в трех пунктах линии фронта и обмене пленными по формуле "всех на всех" никак нельзя назвать хоть каким-то мизерным успехом. Поскольку украинская сторона уже не раз вводила свои подразделения в так называемую серую (нейтральную) полосу. Кроме того, есть опасность, что помимо воли Киева на оставленные ополченцами ЛДНР позиции могут зайти боевики украинских добровольческих батальонов. Вопрос с обменом пленными также невозможно разрешить окончательно, пока не остановлены боевые действия. Обменяют тех, кто захвачен к настоящему моменту, появятся другие, пока идет война, этот процесс будет длиться и длиться.

Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что следующая встреча состоится всего через четыре месяца, тоже не стоит воспринимать с энтузиазмом. Что можно успеть за этот короткий срок в обстановке, когда Киев принципиально не готов к компромиссам? Остается надеяться, что стороны Нормандского формата подготовят к новому саммиту документы, требующие реальных шагов к установлению мира в Донбассе, в которых обязательно будут предусмотрены реальные жесткие рычаги давления на Украину в случае, если она продолжит саботировать исполнение Минских соглашений. То, что президент России Владимир Путин назвал работу саммита "очень полезной", не должно никого вводить в заблуждение. Вежливость ему присуща, к тому же удалось договориться с Киевом о продолжении транзита газа.

О чем говорить, если сам украинский лидер признал, что не понимает, как добиться устойчивого перемирия в Донбассе, поскольку этого не удается сделать на протяжении четырех лет.

Реплика Макрона о том, что есть прогресс по ряду вопросов, касающихся "разведения (сил. –"НВО"), прекращения огня, обмена пленными, необходимости восстановления доверия в течение ближайших месяцев" является лишь дежурной заготовкой. А вот заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель – что участники саммита договорились придерживаться формулы Штайнмайера благодаря мужеству Украины, потому что это формула Штайнмайера – говорит о многом. В первую очередь о том, что Берлин не собирается давить на Киев в случае отказа последнего исполнять решения "нормандской четверки".

Оговорка фрау Меркель о возможном временном наделении Донбасса особым статусом на период проведения местных выборов и о том, что после оценки этих выборов ОБСЕ сможет ввести особый статус на постоянной основе, также ни у кого не должна вызвать эйфории.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО