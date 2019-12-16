Ливия может стать яблоком раздора между Россией и Турцией

Эрдоган заявил, что готов открыто вступить в войну на стороне Триполи

Непростые отношения Москвы и Анкары стали уже притчей во языцех. Их синусоида колеблется от союзничества до вооруженной конфронтации. Недавнее заявление турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара готова послать свои войска в Ливию, если Триполи (Правительство народного согласия, Government of National Accord – GNA) об этом официально попросит. По данным американского Госдепа, Россия недавно ??? дополнительный военный контингент в Ливию для поддержки сил фельдмаршала Халифы Хафтара, базирующихся на востоке страны, то есть Ливийскую национальную армию (Libyan National Army – LNA). Этот шаг может оказаться проблематичным для Турции, которая оказывает военную помощь Триполи.

В Вашингтоне заявляют, что российские наемники из так называемой группы Вагнера уже некоторое время поддерживают Хафтара, но в настоящее время Москва развертывает в Ливии свои регулярные войска. Правда, американцы, сообщая подобную информацию, делают оговорку, что размер и общая численность российского военного присутствия в Ливии им в настоящее время неизвестны. То есть на добросовестность этих данных все же полагаться не стоит или?..

"Российский военный персонал (прибывает в Ливию. – "НВО") в значительном количестве для поддержки LNA", – заявил 26 ноября Дэвид Шенкер, помощник секретаря Госдепартамента США по ближневосточным делам. В начале ноября газета New York Times писала о том, что Россия направила Хафтару "самолеты "Сухого", ракеты, а также снайперские группы". В свою очередь, Турция оказала помощь Триполи в отражении наступления LNA в прошлом году, а также замечена в поставках армии GNA ударных беспилотников и бронетехники. Альтернативные источники информации сообщают разноречивые сведения. Юсуф Элтагури, ливийский аналитик и сотрудник Исследовательского института внешней политики, сказал, что эффект от участия российских наемников и регулярных войск в боях был весьма существенным. То есть намекает на значительность их численности. Но тут же делает оговорку: "Хотя влияние российских сухопутных сил не перешло к быстрому продвижению вперед войск LNA, но оно значительно укрепило линию фронта". Арно Делаланд, независимый эксперт по обороне и безопасности, который пристально следил за ливийским конфликтом, более сдержан в своих оценках. "Вероятно, есть несколько сотен российских наемников, принадлежащих к группе Вагнера, но их число меньше, чем, по словам некоторых источников", – сказал он. Кстати, Делаланд опровергает сообщение New York Times, по его данным, в Ливии не было замечено ни одного из новых самолетов семейства "Сухого". "Военно-воздушные силы LNA имеют в своем парке только старые Су-22, но и они оказались на месяцы в ремонтных ангарах из-за сверхинтенсивного использования на фронте", – сообщил эксперт. "Кажется, что один из них был недавно отремонтирован и теперь регулярно летает над Триполи", – добавил он.

И Делаланд, и Эльтагури считают, что в ближайшее время Турция отправит в Триполи больше военной техники. Элтагури считает, что "более вероятно развитие такой ситуации, при которой усиление поддержки LNA со стороны России продолжится без какого-либо международного вмешательства", Турция в этом случае усилит свою поддержку GNA. Чем закончится эта эпопея, пока предсказать сложно.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО