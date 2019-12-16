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Независимое военное обозрение

Ливия может стать яблоком раздора между Россией и Турцией

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Фото Hazem Turkia/Anadolu Agency/Getty Images
Фото Hazem Turkia/Anadolu Agency/Getty Images.

Эрдоган заявил, что готов открыто вступить в войну на стороне Триполи

Непростые отношения Москвы и Анкары стали уже притчей во языцех. Их синусоида колеблется от союзничества до вооруженной конфронтации. Недавнее заявление турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара готова послать свои войска в Ливию, если Триполи (Правительство народного согласия, Government of National Accord – GNA) об этом официально попросит. По данным американского Госдепа, Россия недавно ??? дополнительный военный контингент в Ливию для поддержки сил фельдмаршала Халифы Хафтара, базирующихся на востоке страны, то есть Ливийскую национальную армию (Libyan National Army – LNA). Этот шаг может оказаться проблематичным для Турции, которая оказывает военную помощь Триполи.

В Вашингтоне заявляют, что российские наемники из так называемой группы Вагнера уже некоторое время поддерживают Хафтара, но в настоящее время Москва развертывает в Ливии свои регулярные войска. Правда, американцы, сообщая подобную информацию, делают оговорку, что размер и общая численность российского военного присутствия в Ливии им в настоящее время неизвестны. То есть на добросовестность этих данных все же полагаться не стоит или?..

"Российский военный персонал (прибывает в Ливию. – "НВО") в значительном количестве для поддержки LNA", – заявил 26 ноября Дэвид Шенкер, помощник секретаря Госдепартамента США по ближневосточным делам. В начале ноября газета New York Times писала о том, что Россия направила Хафтару "самолеты "Сухого", ракеты, а также снайперские группы". В свою очередь, Турция оказала помощь Триполи в отражении наступления LNA в прошлом году, а также замечена в поставках армии GNA ударных беспилотников и бронетехники. Альтернативные источники информации сообщают разноречивые сведения. Юсуф Элтагури, ливийский аналитик и сотрудник Исследовательского института внешней политики, сказал, что эффект от участия российских наемников и регулярных войск в боях был весьма существенным. То есть намекает на значительность их численности. Но тут же делает оговорку: "Хотя влияние российских сухопутных сил не перешло к быстрому продвижению вперед войск LNA, но оно значительно укрепило линию фронта". Арно Делаланд, независимый эксперт по обороне и безопасности, который пристально следил за ливийским конфликтом, более сдержан в своих оценках. "Вероятно, есть несколько сотен российских наемников, принадлежащих к группе Вагнера, но их число меньше, чем, по словам некоторых источников", – сказал он. Кстати, Делаланд опровергает сообщение New York Times, по его данным, в Ливии не было замечено ни одного из новых самолетов семейства "Сухого". "Военно-воздушные силы LNA имеют в своем парке только старые Су-22, но и они оказались на месяцы в ремонтных ангарах из-за сверхинтенсивного использования на фронте", – сообщил эксперт. "Кажется, что один из них был недавно отремонтирован и теперь регулярно летает над Триполи", – добавил он.

И Делаланд, и Эльтагури считают, что в ближайшее время Турция отправит в Триполи больше военной техники. Элтагури считает, что "более вероятно развитие такой ситуации, при которой усиление поддержки LNA со стороны России продолжится без какого-либо международного вмешательства", Турция в этом случае усилит свою поддержку GNA. Чем закончится эта эпопея, пока предсказать сложно.


Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО

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9 комментариев
№1
16.12.2019 09:51
Поставки и потери турецких БЛА Bayraktar TB2 Правительства национального единства Ливии
...........
И нам (сотоварищи) и туркам (сотоварищи), очень хочется держать Европу за вымя + еще и нефть у местных есть, чтобы оплачивать все кульбиты...  Заруба в Ливии будет знатная.
0
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№2
16.12.2019 11:48
всё то теперь у нас как у взрослых...и гибридные друзья, и гибридные враги...
0
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№3
16.12.2019 12:40
Цитата, А.С.Б. сообщ. №2
всё то теперь у нас как у взрослых...и гибридные друзья, и гибридные враги...

Ну, коалиции в Ливии просто чудесны, на фоне Сирии:
- Россия-Саудовская Аравия-ОАЭ-Кувейт + Египет.
против
- Турция-Иран-Катар.
А есть еще американцы и Израиль, со своими интересами.
+2
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№4
16.12.2019 13:05
Цитата, Hazzard сообщ. №3
Ну, коалиции в Ливии просто чудесны
чудесатые расклады...ток я вот не понял, вроде бы РФ симпатизировала то ли дочери, то ли внучке Каддафи... а как так получилось, что Хафтар нам милее оказался?...его же вроде бы американцы двигали...он же вроде бы в оппозиции Каддафи был?...или нет?

а как Египет с Турцией в разных окопах оказался в Ливии?...это ж вроде бы то же достаточно чудесато звучит...Египет спонсорской помощью КСА настолько доволен, что плюёт на мнение Турции?
0
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№5
16.12.2019 13:40
Цитата, А.С.Б. сообщ. №4
ток я вот не понял, вроде бы РФ симпатизировала то ли дочери, то ли внучке Каддафи... а как так получилось, что Хафтар нам милее оказался?...его же вроде бы американцы двигали...он же вроде бы в оппозиции Каддафи был?...или нет?

Бизнес и ничего личного. Завтра концепция поменяется и этого сольют, не моргнув. Да и из Хафтара "союзник", мягко говоря, ситуативный. Тем более нам победа его не нужна, а нужно пульс на руке этой войны держать.

Цитата, А.С.Б. сообщ. №4
Египет спонсорской помощью КСА настолько доволен, что плюёт на мнение Турции?

В смысле "доволен"? Без неё там новый Тахрир и всё такое...
0
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№6
16.12.2019 13:58
Цитата, Hazzard сообщ. №3
А есть еще американцы и Израиль, со своими интересами.
а вот кстати, а Израилю там что за интерес?...
0
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№7
16.12.2019 15:26
Цитата, А.С.Б. сообщ. №6
а вот кстати, а Израилю там что за интерес?...

Да тот же самый что и у всех:
Турция готова начать переговоры с Израилем о газопроводе
Радио Решет Бет сообщает, что Турция обратилась к Израилю с предложением начать переговоры о строительстве газопровода, с которого израильский газ будет поставляться с оффшорных месторождений в Европу.

Ранее Турция неоднократно заявляла, что “не позволит” осуществление подобного проекта. Несмотря на это, турки теперь говорят, что “открыты к переговорам”.
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№8
16.12.2019 18:02
Цитата, Hazzard сообщ. №7
Да тот же самый что и у всех
ну да, можно было и догадаться)...чего там всем нужно то вдруг стало...
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№9
16.12.2019 18:42
Цитата, А.С.Б. сообщ. №4
ток я вот не понял, вроде бы РФ симпатизировала то ли дочери, то ли внучке Каддафи... а как так получилось, что Хафтар нам милее оказался?
- "общеизвестно", что Хафтар вёл (ведёт) переговоры, в т.ч. и с представителями семейства Каддафи (в т.ч. и с дочерью Муаммара, Айшей Каддафи). Как пишут в СМИ, он настолько благороден, что после победы готов передать власть в руки достойных претендентов...

Растолковывают это так: стар он (1943 г. рождения) и болен (вроде как перенёс инсульт в 2018), но считается самым опытным ливийским военачальником.

Хафтар, учился в СССР  на курсах "Выстрел" и в Академии "им. Фрунзе", говорит по русски. ... после пленения в Чаде сотрудничал с ЦРУ, пытался свергнуть Каддафи, жил в США, имеет американское гражданство... так что ещё тот перец... "и вашим, и нашим".
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