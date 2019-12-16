Войти
ТАСС

Партнеры США не высказали оговорок в связи с предстоящим запуском Starliner к МКС

506
0
+1
Космический корабль Starliner
Космический корабль Starliner.
Источник изображения: Фото: NASA / Globallookpress.com

Полет запланирован на 20 декабря

НЬЮ-ЙОРК, 13 декабря. /ТАСС/. Участники программы Международной космической станции (МКС) не высказывали возражений или озабоченности в связи с запланированным на 20 декабря первым полетом к МКС нового американского космического корабля Starliner в беспилотном режиме. Об этом сообщили в четверг представители NASA в ходе телеконференции, транслировавшейся из Центра управления полетами имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас).

"Наши международные партнеры - профессионалы высокого класса, - отметил представитель NASA. - Они хорошо осведомлены по поводу тех вопросов, которыми мы сейчас занимаемся. Они участвовали в обзоре этой программы, осуществляемой корпорацией Boeing. Никто из них не высказал какой-либо озабоченности или оговорок в связи с процедурой подготовки к запуску".

Запуск корабля Statliner ракетой-носителем Atlas V намечен на 06:36 по времени восточного побережья США (14:36 мск) 20 декабря, стыковка с МКС ожидается через 24-25 часов. В том случае, если запуск придется отложить, окна старта откроются 21, 23, 25 и 28 декабря. Контроль за сближением корабля с МКС будут осуществлять астронавты NASA Кристина Кук и Джессика Меир. Starliner оснащен стыковочной системой, которая будет использоваться при экспедициях на Луну и на Марс. Полет нового корабля продлится около восьми суток, а затем он вернется на Землю. По словам представителей NASA, пилотируемый полет может состояться в середине будущего года.

NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими "Союзами".

Помимо Starliner, разработанного корпорацией Boeing, компания SpaceX создала свой корабль Crew Dragon, это модификация грузового корабля Dragon, который уже доставляет грузы для МКС. В автоматическом режиме этот корабль был отправлен к станции 2 марта нынешнего года и пристыковался к ней на следующий день.

На МКС сейчас работают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Эндрю Морган, Кристина Кук и Джессика Меир, а также астронавт Европейского космического агентства итальянец Лука Пармитано.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Россия
США
Продукция
Atlas V
Компании
Boeing
ESA (ЕКА)
NASA
SpaceX
Проекты
Луна
Марс
МКС
Похожие новости
16.12.2019
"Рози-ракетчица" отправится к МКС в кабине нового корабля Starliner
21.11.2019
Отчет НАСА по аудиту программы коммерческих пилотируемых полетов
09.01.2018
Чужие победы
28.09.2017
С протянутой рукой
11.11.2008
Авиакосмическая интеграция
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.12 19:06
  • 23
Новейший ЗРК "Викинг" защитит от любых "Стелсов" и крылатых ракет
  • 16.12 18:50
  • 8
США испытали аналог запрещенного "Искандера"
  • 16.12 18:46
  • 4
Sina (Китай): новый бомбардировщик Ту-160М, поставленный на серийное производство, станет мишенью? Китай все еще производит H-6К
  • 16.12 18:42
  • 9
Ливия может стать яблоком раздора между Россией и Турцией
  • 16.12 18:32
  • 1
В Ростехе рассказали, как российское оружие нелегально копируют за рубежом
  • 16.12 18:26
  • 1
Вертолеты Ка-31Р в Крыму на три аршина в землю видят
  • 16.12 18:22
  • 1
В США решили вернуть в строй лёгкие винтовые самолёты
  • 16.12 18:11
  • 1
В США прошли испытания беспилотника большой длительности полёта
  • 16.12 17:16
  • 2
Автомат Калашникова XXI века
  • 16.12 16:44
  • 101
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 16.12 16:23
  • 1
Зонд NASA "увидел" формирование нового урагана на южном полюсе Юпитера
  • 16.12 16:22
  • 12
Русский ракетный рекордсмен: на одной пусковой установке С-350 - 12 ракет
  • 16.12 16:20
  • 21
Горячие точки XXI века: какой будет война России и США
  • 16.12 16:17
  • 53
"Армате" добавили целей
  • 16.12 16:07
  • 1
"Техмаш" сообщил о готовности к госиспытаниям управляемой авиационной ракеты "Монолит"