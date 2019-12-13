Войти
РИА Новости

"Могущество определяется не железом". Эксперт о списке мощных флотов

447
0
0
Орудие на учебном корабле Балтийского флота "Перекоп"
Орудие на учебном корабле Балтийского флота "Перекоп".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

The National Interest назвал пятерку самых сильных военно-морских флотов. Основания для сравнения не вполне верные, считает военный эксперт Александр Жилин. Он прокомментировал список в эфире радио Sputnik.

В пятерку самых мощных военно-морских флотов в мире, по версии американского журнала The National Interest, входят сегодня США, Китай, Россия, Великобритания и Япония.

США ожидаемо оказались на первом месте, потому что, как отмечает автор, имеют больше всех кораблей.

На второй строчке – ВМФ Китая, который быстро развивается благодаря бурному росту экономики страны. Третье место в списке занимает ВМФ России, где вводят в строй новые корабли и модернизируют старые.

На четвертом месте – Королевский военно-морской флот Великобритании, который в последние годы, впрочем, сокращается. Замкнули пятерку Морские силы самообороны Японии.

Посчитали все правильно, но главное – не это, уверен военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин.

"В целом все правильно, но соревнование ведется уже давно не по количеству, а по качеству вооружений и способности уничтожать военно-морские силы страны-агрессора. Поэтому все эти рейтинги условны. Сегодня ставка делается на новое оружие, основанное на новых физических принципах. Все остальное – модернизация ядерных ракет, корабли, катера и так далее – это середина прошлого века. Я думаю, к 30-40 годам этого столетия увидим, что будет нового, но это будет очень страшное оружие", ‒ сказал Александр Жилин в эфире радио Sputnik.

К тому же, по его мнению, мощь флота определяется не только "железом".

"Выстраивание неких рейтингов с той точки зрения, что у кого есть, носит скорее пиар-характер, чем имеет реальное отношение к тому, насколько страна готова к военным действиям. Не только "железо" определяет могущество державы. Там многокомпонентная система, и главное – это моральный дух армии. Если сравнить армию какого-то нейтрального государства с армией, например, Северной Кореи, то армия КНДР мотивирована настолько, что сможет справиться с любым противником", ‒ полагает Александр Жилин.
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Китай
КНДР
Россия
США
Япония
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
30.11.2017
Оружие судного дня: какого размера "ядерный зонтик" стран мира
26.05.2016
Подводные страсти
23.04.2014
Формулы академика Кокошина, или Как обеспечить интеллектуальное превосходство России
05.08.2013
Россия и США на развилке
17.06.2010
Стратегия Обамы и интересы России
11.10.2006
Самые вооруженные страны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.12 09:08
  • 1
Легла на грунт: в Приморье частично затонула подлодка
  • 13.12 09:05
  • 1
Ростех сообщил о выполнении госконтракта по поставкам танков Т-80БВМ
  • 13.12 08:58
  • 1
Развели политруками: настроение бойцов отследят внештатные инструкторы
  • 13.12 05:22
  • 81
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 13.12 02:23
  • 6
Вице-премьер Юрий Борисов призвал кратно увеличить госинвестиции в микроэлектронику
  • 13.12 02:20
  • 1
Видео эффектного взрыва неизвестного устройства в Сирии появилось в сети
  • 13.12 02:14
  • 2
Батальонные тактические группы общевойсковой армии ЗВО оснастили новейшими коллиматорными прицелами
  • 13.12 00:51
  • 13
Новейший ЗРК "Викинг" защитит от любых "Стелсов" и крылатых ракет
  • 13.12 00:27
  • 1
Военных научили имитировать технику в движении
  • 13.12 00:21
  • 22
Китай клонировал российский "Морской старт"
  • 13.12 00:21
  • 1
Гудбай, Америка: в России создали более мощную версию винтовки AR-15
  • 12.12 22:55
  • 3
Горячие точки XXI века: какой будет война России и США
  • 12.12 21:41
  • 76
Китай построит седьмой авианосец
  • 12.12 20:32
  • 5
ЦРУ успешно применяет секретные "суперлезвия" против джихадистов
  • 12.12 16:28
  • 2
Россия намерена поставить Пакистану до 16 самолетов SSJ-100