"Могущество определяется не железом". Эксперт о списке мощных флотов

The National Interest назвал пятерку самых сильных военно-морских флотов. Основания для сравнения не вполне верные, считает военный эксперт Александр Жилин. Он прокомментировал список в эфире радио Sputnik.
В пятерку самых мощных военно-морских флотов в мире, по версии американского журнала The National Interest, входят сегодня США, Китай, Россия, Великобритания и Япония.
США ожидаемо оказались на первом месте, потому что, как отмечает автор, имеют больше всех кораблей.
На второй строчке – ВМФ Китая, который быстро развивается благодаря бурному росту экономики страны. Третье место в списке занимает ВМФ России, где вводят в строй новые корабли и модернизируют старые.
На четвертом месте – Королевский военно-морской флот Великобритании, который в последние годы, впрочем, сокращается. Замкнули пятерку Морские силы самообороны Японии.
Посчитали все правильно, но главное – не это, уверен военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин.
К тому же, по его мнению, мощь флота определяется не только "железом".