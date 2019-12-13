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РИА Новости

Путин отметил вклад ДОСААФ в укрепление российской обороноспособности

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Президент РФ Владимир Путин.
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму делегатам и гостям V съезда Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ), отметив вклад общества в укрепление обороноспособности РФ.

Соответствующая телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Являясь правопреемником созданного в 1927 году легендарного ОСОАВИАХИМа, Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту выполняет высокую миссию, вносит значимый вклад в патриотическое воспитание, физическую и профессиональную подготовку молодёжи. Своей востребованной деятельностью способствует укреплению обороноспособности страны", - говорится в телеграмме.

Президент отметил важность сохранения традиций, а также использования передовых технологий и методов обучения ДОСААФ. Также Путин подчеркнул важность подготовки молодых людей к службе в Вооружённых Силах, к работе на промышленных предприятиях, в ОПК, в других сферах. Он добавил, что ДОСААФ уделяет неустанное внимание развитию авиационных, технических и прикладных видов спорта.

"За минувшие десятилетия школу ДОСААФ прошли многие известные на весь мир люди. В их числе – прославленные асы Александр Покрышкин и Иван Кожедуб, генеральные конструкторы Сергей Королёв и Александр Яковлев, космонавты Юрий Гагарин и Валентина Терешкова", - отметил глава государства.

Президент выразил уверенность, что решения, принятые съездом, посодействуют упрочению авторитета ДОСААФ, привлекут в её ряды новых сторонников.

Путин пожелал делегатам и гостям съезда плодотворного общения и осуществления намеченных планов.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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