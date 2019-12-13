Эксперт оценил вероятный ущерб от пожара на "Адмирале Кузнецове"

Рабочие, выполнявшие ремонт крейсера "Адмирал Кузнецов", на котором сейчас тушат пожар, эвакуированы, сообщили в Объединенной судостроительной корпорации. Кандидат военных наук Владимир Карякин в эфире радио Sputnik прокомментировал инцидент на крейсере.

Все работники, выполнявшие ремонт авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", на котором в настоящий момент тушат пожар, эвакуированы, сообщили в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации.

"При проведении огневых работ в первом энергоотсеке крейсера "Адмирал Кузнецов" в трюме отсека произошло возгорание. В настоящее время ликвидацией возгорания заняты пожарные расчеты. Работники, выполнявшие работы на борту корабля, эвакуированы. На текущий момент сведений о пострадавших нет. Информация уточняется", ‒ сообщила пресс-служба ОСК, которую цитирует РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в результате возгорания на крейсере, который находится на ремонте в доке в Мурманске, пострадали шесть человек.

Военный политолог, преподаватель Военного университета Министерства обороны РФ, кандидат военных наук Владимир Карякин в эфире радио Sputnik прокомментировал инцидент.

"Сто двадцать квадратных метров – небольшая площадь. Там есть специально обученные расчеты, которые всегда готовы работать, есть оборудование. Главное, чтобы в очаг возгорания не попали смазочные материалы. Во время ремонта все опасности возгорания минимизированы: боеприпасов там быть не должно, самолетов там нет, ущерб будет минимальный", – считает Владимир Карякин.

Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" находился с сентября 2018 года на плановом ремонте в плавучем доке (ПД-50) на 82-м заводе в поселке Росляково (Мурманск). В октябре прошлого года произошел сбой в подаче электричества, и цистерны ПД-50 заполнились. В результате док резко ушел под воду. Упавший кран повредил часть палубы корабля, корпус крейсера не пострадал. Позже корабль доставили на 35-й судоремонтный завод под Мурманском.