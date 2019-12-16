Модернизированные истребители Rafale еще полетают

ВВС Франции приняли на вооружение модернизированный истребитель Rafale. Новая версия самолета, получившая название F3-R, разрабатывалась компаниями Dassault, MBDA, Safran и Thales с 2013 года, пишет Flightglobal.

Первая версия истребителя Rafale разрабатывалась с 1980 года и поступила на вооружение военно-воздушных сил Франции в 2001 году. Сейчас срок эксплуатации истребителей истек, а их вооружение и технические возможности устарели - поэтому военные заказали модернизацию летательного аппарата.

Длина Rafale (как до, так и после модернизации) равна 15,3 м, а размах крыльев составляет 10,8 м. Максимальная взлетная масса истребителя - 24,5 т.

Самолет способен развивать скорость до 1,8 Маха и выполнять боевые вылеты на расстояние до 1,9 тыс. км. В новой версии аппарат получил усовершенствованную радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой, а также систему активного уклонения от столкновения с землей.

Планируется, что модернизированные истребители станут переходным звеном истребителей на вооружении ВВС Франции - в 2024 году их заменят перспективные истребители FCAS от Airbus, отмечает Хайтек.