Талибы не собираются оправдываться перед НАТО

Теракт возле военной базы НАТО в афганском Баграме осложнил идущие в Дохе переговоры между представителями США и талибами (движение запрещено в РФ).

Об этом сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на свои источники, знакомые с ходом переговоров. При этом представители талибов не видят необходимости оправдываться.

"До нападения в Баграме американцы наносили воздушные удары по району Сангин, - сказал бывший командир талибов Сидакбар Ага. - Нам бы хотелось, чтобы это не повлияло на ход переговоров".

Нападение на базу осудил Госсекретарь США Майк Помпео, заявив, что США помогают афганцам, чтобы наступили мир и стабильность, а талибы только вредят своему народу: "Я хочу самым решительным образом осудить этот скоординированный террористический акт возле базы ВВС Баграм. Взрыв серьезно повредил больницу, которая была построена для афганского народа".

Eadaily напоминает, что 11 декабря семеро боевиков-исламистов совершили нападение на военную базу НАТО в Баграме (провинция Парван), использовав автомобили, начиненные взрывчаткой. При этом погибла одна женщина и были ранены более 60 гражданских. Также получили легкие ранения пятеро военнослужащих Грузии.