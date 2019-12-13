Источник назвал разгильдяйство наиболее вероятной причиной пожара на "Адмирале Кузнецове"

По инструкции, во время огневых работ на корабле рядом со сварщиком обязан находится один-два матроса с ведром, наполненным водой. Искры должны сыпаться в эти ведра. Видимо, ремонтники это правило нарушили. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД источник в судостроительной сфере. Так он прокомментировал пожар на авианосце "Адмирал Кузнецов", вспыхнувший во время сварочных работ.

"Все огневые работы на флоте строго регламентированы. Основная инструкция – "Руководство по обеспечению живучести ремонтируемых кораблей ВМФ". Все прописано очень основательно. При постановке корабля в ремонт на корабле оборудуется опорный противопожарный пункт, оснащенный огнетушителями, одеялами и так далее. И на "Адмирале Кузнецове" их должно быть много. На огневую работу за сутки подается заявка – как правило, это ремонтный завод дает механику наряд-допуск, что в этом месте у него будут сварочные работы – с 8 утра до 8 вечера, допустим", – рассказал специалист из судостроительной отрасли.

Флотский механик выделяет одного-двух наблюдающих – матрос с ведром с водой, огнетушителем, который должен стоять непосредственно возле сварщика, добавил собеседник. Что касается мазута в трюме, то это обычное дело, признал он.

"Мазут и льяльные воды (воды, загрязненные нефтепродуктами), как правило, на всех кораблях присутствуют, в трюмах, под трубопроводами, под механизмами. Туда сложно добраться, там переплетения труб и механизмов. Постепенно там мазут накапливается. Механики их откачивают на мусоросборочные суда, но это происходит лишь периодически", – пояснил собеседник.

"Попадание искр вполне возможно. Может быть, газорезкой отрезали металл, и кусочек раскаленного металла упал и поджег. При этом вспыхивают пары солярки или мазута, в чистом виде поджечь сам по себе мазут очень сложно. Спичку поднесешь – не будет гореть, – уточнил эксперт. – Вероятно, что-то из перечисленного не было выполнено. Например, не стоял рядом боец с ведром, в том месте, куда летят искры, ниже тоже должен стоять второй человек. И его не было. Матрос мог уснуть или уйти. Как правило, разгильдяйство – причина всех наших бед".

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, причиной пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" стала искра, которая во время сварки упала в трюм, где были остатки мазута, сообщил глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.

Число пострадавших из-за пожара увеличилось до 10 человек, шестерых отправили в реанимацию, состояние одного оценивается как легкой степени тяжести. В борьбе за живучесть корабля горящий первый энергоотсек решили залить водой. Как сообщил источник "Интерфакса", ситуация с пожаром "достаточно серьезная". Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. В пресс-службе Северного флота сообщили, что на крейсере нет вооружения.

Ранее эксперт Центра анализа стратегий и технологий, капитан второго ранга запаса Максим Шеповаленко подверг резкой критике кадровую политику в ОПК. "Там сейчас очень много случайных людей. В советское время туда был жесткий отбор. Заработки, конечно, несопоставимы с западными, но и производительность труда, как и культура производства, у нас тоже далеко не немецкая. Помните, как в 2011 году там же, в Мурманской области чуть не сожгли атомный подводный крейсер "Екатеринбург"? Тоже самое ведь было", – заявил газете ВЗГЛЯД Шеповаленко.

Иван Абакумов