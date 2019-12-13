Минобороны выполнило план года по набору контрактников

Статс-секретарь, заместитель министра обороны РФ Николай Панков, выступая на сборах специалистов по кадровой работе, доложил, что с января армия и флот пополнились более чем 50 тысячами профессиональных солдат. Что, по оценке чиновника, позволило укомплектовать Вооруженные силы подготовленными к длительной и добросовестной службе армейскими и флотскими спецами.

Особенно Николая Панкова и его коллег из армейского руководства радует тот факт, что растет качество отбираемых в военные контрактники людей. А еще - что 70 процентов из них имеют профессиональное образование.

Напомним, что по планам ведомства, ранее озвученным министром обороны РФ Сергеем Шойгу, в ближайшие шесть лет число таких военнослужащих в Российской армии и ВМФ должно превысить 475 тысяч. А количество призывников к этому времени сократится до 220 тысяч. Иными словами, на одного срочника будет приходиться двое профессиональных военных.

Вместе с офицерами и прапорщиками их в сегодняшнем армейском строю уже гораздо больше, чем призывников. Чтобы привлечь на службу новых контрактников, государство постоянно расширяет для них систему социальных и финансовых льгот.

К примеру, с нынешней осени это напрямую коснулось рядовых профи, стоящих на должностях с 1-го по 4-й тарифный разряд, водителей транспортных средств категории "D" со 2-го до 4-го тарифного разряда и старших водителей армейской техники. Так, с 1 октября денежное довольствие первых увеличилось на 3432 рубля, а у вторых - на 3744.

Кроме того, опять же с 1 октября введена 30-процентная "должностная" ежемесячная надбавка за значимость выполняемых задач контрактниками-водителями транспортных средств категорий "С" и "Е". Соответственно увеличились выплаты этим военным.

Между прочим, таких шоферов в Вооруженных силах десятки тысяч, ведь под данные водительские категории попадают чуть ли не все, кто "рулит" в армии и на флоте тяжелой колесной техникой - от бронетранспортера и БРДМ до бронированного "Тигра" и транспортно-заряжающей машины зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф".

Надо иметь в виду, что с октября контрактников, как и всех кадровых военных, коснулась еще и плановая индексация денежного довольствия: их жалованье увеличили на 4,3 процента. В Минобороны уже подсчитали, что "усредненному" контрактнику вместо прежних 20-40 тыс. рублей в месяц теперь начисляют от 30 до 50 тысяч. То есть размер их жалованья заметно приблизился к той сумме, что сейчас ежемесячно получают прапорщики и младшие офицеры.

Но и этим дело не ограничится. Материальное положение рядовых профи улучшится после существенного увеличения компенсации за наем жилья. В этом вопросе контрактников приравняют к их командирам. Сейчас за аренду чужого угла офицерам начисляют деньги, исходя из предельной стоимости найма одного "квадрата" общей площади - ее ежегодно устанавливает Минтруд. При начислении учитывается регион, в котором служит человек, а также количество членов его семьи. Эту схему распространят и на успевших обзавестись семьями прапорщиков и контрактников.

Юрий Гаврилов