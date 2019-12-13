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Военное обозрение

Южная Корея продемонстрировала на видео, как будет уничтожать противника

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Источник изображения: ВВС Южной Кореи

Вооруженные силы Южной Кореи продемонстрировала на воодушевляющем видео, как конкретно намерены громить врага. Ролик выложен на канале "Военный мир", аффилированном с южнокорейской армией.

На представленных общественности кадрах демонстрируется, как боевая авиация Республики Корея, включая F-15 и F-35, наносит удары бомбами и крылатыми ракетами по целям, символикой и стилистикой напоминающие северокорейские здания. Кроме того, была показана работа наземных подразделений, сил противовоздушной обороны и других специальностей.

Очевидно, что кадры подобного рода подбирались давно, однако рискнули их выложить в столь вызывающем виде именно сейчас, когда переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова зашли в тупик. Можно предположить, что речь идёт не только о пропагандистском запале для собственных южнокорейских граждан, но и о послании Ким Чен Ыну.

Экспертами неоднократно отмечалось, что если в Вашингтоне будет выбран военный вариант ликвидации ракетных и ядерных программ КНДР, то Юг будет задействован в нём обязательно. Участие в конфликте Китая, России или Японии в той или иной роли рассматривалось в сценариях в зависимости от обстоятельств и конфигурации конфликта.

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Китай
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Япония
Продукция
F-15
F-35
Персоны
Ким Чен Ын
Проекты
Ядерный щит
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