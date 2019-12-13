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Военное обозрение

Греция готова разместить у себя американских военных, выведенных из Турции

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Источник изображения: topwar.ru

Греция может разместить на своей территории американские военные базы в случае, если по какой-либо причине они будут вынуждены покинуть территорию Турции. Об этом заявил греческий дипломатический источник.

Отвечая на вопрос журналистов о способности Греции разместить американские военные базы на своей территории, он заявил, что Греция может разместить любой объект и готова к этому. По его словам, если Турция лишит американцев права находится на базе Инджирлик, то они свободно могут разместиться на греческой территории.

Если же вы спрашиваете, будем ли мы обслуживать базы, то мы страна-член НАТО, и как следствие нужды НАТО всегда могут обслуживаться Грецией в рамках греческой Конституции и закона. Что касается двусторонних отношений с Америкой, мы подписали оборонное соглашение. Если США в будущем захотят большего расширения оборонных возможностей в Греции, греческое правительство в положительном духе это обсудит

- заявил он.

Отвечая на вопрос о возможности размещения на греческой территории ядерного оружия, выведенного с базы Инджирлик, дипломат заявил, что не может подтвердить факт наличия такого оружия на турецкой базе, поэтому затрудняется ответить.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пригрозил США закрытием для американских военных турецких баз Инджирлик и Кюреджик в случае введения санкций против Анкары из-за приобретения ЗРС С-400.

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