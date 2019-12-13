Болгария заявила о намерении возродить подводные силы в составе ВМС страны

ДЭПЛ проекта 633 "Слава" на базе ВМС Болгарии Варна 2011 год Источник изображения: topwar.ru

Болгария намерена восстановить подводную составляющую Военно-морских сил, закупив дизель-электрические субмарины. Об этом сообщил премьер Болгарии Бойко Борисов по итогам пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Борисов заявил, что власти Болгарии заинтересованы в покупке списанных Норвегией подводных лодок. При этом он не стал пояснять какие именно подводные лодки и в каком количестве намерена приобрести Болгария, ограничившись напоминанием, что страна официально не имеет подводных сил с 2011 года.

Норвегия сейчас списывает старые подводные лодки. Болгария заинтересована в их приобретении для усиления своих военно-морских сил. У нас есть только одна подводная лодка, и она стоит в музее. Если мы хотим развивать наши вооруженные силы, мы должны развивать не только ВВС, но и подводный флот

- заявил он.

Со своей стороны отметим, что Военно-морские силы Норвегии на сегодняшний день имеют в своем составе шесть дизель-электрических подводных лодок типа "Ула" (германский проект "Тип 210"), построенных в период 1989-1992 годов. Как ранее сообщалось, данные субмарины должны быть выведены из состава норвежского флота после 2020 года. Вероятней всего, Болгария нацелилась именно на эти ДЭПЛ.

Напомним, что 1 ноября 2011 года на главной военно-морской базе ВМС Болгарии в Варне состоялась церемония спуска военно-морского флага на последней числившейся в составе болгарского флота подводной лодке - "Слава".

Средняя дизель-электрическая подводная лодка проекта 633 "Слава" была построена на судостроительном заводе "Красное Сормово" для ВМФ СССР в 1959-1960 годах как С-36 и вступила в строй советского флота 30 сентября 1960 года. 28 декабря 1985 года была передана ВМС Болгарии и вошла в состав болгарского 8-го отдельного дивизиона подводных лодок как "Слава" (бортовой номер 84) с базированием на Варну. В итоге "Слава" стала последней подводной лодкой болгарского флота, путь которой и завершился 1 ноября 2011 года. Вторая однотипная болгарская подводная лодка "Надежда" (бортовой номер 83, бывшая советская С-38, переданная 20 января 1983 года) была исключена из состава ВМС Болгарии 27 июня 2008 года.