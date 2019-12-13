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Интерфакс-АВН

Пуск баллистической ракеты выполнил расчёт комплекса "Искандер-М" в Астраханской области

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Пуск баллистической ракеты "Искандер-М"
Пуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

Москва. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Учебно-боевой пуск баллистической ракеты успешно выполнил в Астраханской области расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М" из состава ракетного соединения, дислоцированного в Курской области, сообщил в четверг Западный военный округ (ЗВО).

"На полигоне Капустин Яр в Астраханской области в результате точечного ракетного удара поражена цель на удалении около 60 километров, имитирующая укрепленный пункт управления незаконного вооруженного формирования (НВФ)", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

"Объективные средства контроля зафиксировали попадание без отклонения. После выполнения пуска расчеты отработали оперативную смену позиционного района", - информирует штаб ЗВО.

По его данным, пуск осуществлён в рамках тактических учений "по плану заключительного этапа освоения комплекта нового ОТРК "Искандер", который поступил на вооружение ракетного соединения общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированного в Курской области".

"Искандер-М" (разработки "Конструкторского бюро машиностроения", входит в холдинг "НПО "Высокоточные комплексы") способен поражать цели двумя типами ракет: баллистическими и крылатыми. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолётов и вертолётов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.

По официальным данным, дальность полета ракет ОТРК "Искандер-М" - до 500 км. Ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть.

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