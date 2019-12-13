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Интерфакс-АВН

"Швабе" и МФТИ реализуют проект в области искусственного интеллекта

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Робот-манипулятор, созданный в МФТИ
Робот-манипулятор, созданный в МФТИ.
Источник изображения: МФТИ

Москва. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Научно-исследовательский центр (НИЦ) оптоэлектроники, медтехники и искусственного интеллекта был создан холдингом "Швабе" совместно с Московским физико-техническим институтом (МФТИ) в рамках соглашения о партнерстве.

"Кооперация нацелена на проекты в сфере гражданского производства с целью их последующей реализации в России и за рубежом", - сказано в сообщении пресс-службы "Швабе", поступившем в "Интерфакс".

По её данным, "основная задача совместного центра "Швабе" и МФТИ - развитие взаимодействия холдинга с учеными для повышения компетенций и эффективности научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ при разработке новых технологий и продуктов".

Пресс-служба поясняет, что профильные лаборатории МФТИ работают по трем направлениям - медицинская техника, оптоэлектроника и искусственный интеллект (ИИ). На их базе планируется создать целый ряд продуктов: навигационные системы, оптические устройства, робототехнику, системы поддержки принятия врачебных решений в области флюорографии, маммографии, кардиографии, системы домашней автоматизации и другие.

"Разработанные в научно-исследовательском центре технологии и изделия коммерциализирует "Швабе", - сказано в сообщении.

Заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин отмечает, что кооперация бизнеса и научного сообщества - залог успеха будущих проектов.

"Благодаря объединению производственного опыта "Швабе" и научного потенциала МФТИ на рынке появятся принципиально новые технологические решения для медицины и оптической отрасли, а также продукты на базе искусственного интеллекта. Мы рады воплощать в жизнь такие важные инициативы в партнерстве с одним из ведущих вузов страны", - сказал Ожгихин, которого цитирует пресс-служба холдинга.

В свою очередь исполнительный директор НИЦ оптоэлектроники, медицинской техники и искусственного интеллекта МФТИ Лоран Акопян подчеркнул, что центр получил "достаточно впечатляющие промежуточные итоги сотрудничества с холдингом "Швабе" за весьма короткий срок".

"Именно такого рода партнерства способствуют быстрым и качественным результатам, - отметил Ожгихин. - Нам удается выстраивать эффективное взаимодействие не только в России, но и за рубежом. Примером здесь может служить соглашение о совместном развитии ИИ, заключенное между МФТИ и Национальным центром больших данных и искусственного интеллекта при Центре науки и техники имени короля Абдель Азиза Королевства Саудовская Аравия".

По данным пресс-службы "Швабе", "на данном этапе формируются и согласовываются технические задания и планы, готовятся дорожные карты по исследованиям и разработкам для дальнейшего производства и коммерциализации".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Саудовская Аравия
Компании
Швабе ОАО
Проекты
AI
Медицина
Робот
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