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Известия.ru

Боевые расчеты комплекса "Искандер" провели пуск ракеты

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Боевые расчеты российского ракетного комплекса "Искандер" выполнили учебно-боевой пуск баллистической ракеты на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Об этом 12 декабря сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

"В результате точечного ракетного удара поражена цель на удалении около 60 км, имитирующая укрепленный пункт управления незаконного вооруженного формирования", — рассказали в пресс-службе.

После выполнения пуска расчеты отработали смену позиционного района. Мероприятия проводятся в рамках учений по плану заключительного этапа освоения комплекта оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК).

1 декабря ОТРК "Искандер" подключили к "военному интернету" — это позволит расчету установки получать готовое полетное задание в режиме реального времени и уже через минуту быть готовым атаковать цель.

25 ноября Российская армия завершила процесс перевооружения ракетных бригад с тактического ракетного комплекса "Точка-У" на оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М".

Комплекс предназначен для уничтожения таких целей, как ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и дальнобойная артиллерия, самолеты и вертолеты на аэродромах, командные пункты и узлы связи.

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