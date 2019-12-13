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WarSpot

Последний аргумент "Паладина"

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Тренировка расчётов американских 155-мм самоходных гаубиц M109 на случай нештатного применения

Для артиллерийских орудий класса гаубиц, с момента своего зарождения предназначенных для метания тяжёлых снарядов на большую дальность по навесной траектории, ближний бой в прямой видимости цели — ситуация, как правило, нештатная. Тем не менее, опыт советских ИСУ-152 времён Великой Отечественной войны показывает, что и в стрельбе "по воробьям" можно добиться значительных успехов.

В ролике представлена тренировка в стрельбе прямой наводкой расчётов основной самоходной гаубицы НАТО — 155-мм M109 "Паладин" армии США, способной в штатном случае забрасывать тяжелые "чемоданы" на 20–30 км.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
M109
Проекты
NATO
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