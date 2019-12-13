Если русские нападут: военные США в Сирии требуют инструкций

Военные США в Сирии запросили инструкции на случай нападения России

Американские военные в Сирии ожидают активизации действий военных подразделений России, Турции, Ирана и официального Дамаска. По мнению американцев, эти силы сейчас представляют для них "большую опасность, чем боевые отряды ИГ". В связи с этим они запросили инструкции, как действовать, если на войска США в Сирии нападут военные России или Турции. В ситуации разбирался военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок.

В министерстве обороны США отмечают, что быстро меняющаяся стратегия Дональда Трампа на севере Сирии заставляет находящихся там американских военных предпринимать срочные меры, чтобы защититься в случае ожидаемой ими активизации военных из Турции, России или Ирана. При этом военачальники американской армии полагают, что в настоящий момент эти военные подразделения представляют для них гораздо большую угрозу, чем боевые отряды "Исламского государства" (ИГ, организация запрещена в России), хотя именно на борьбу с ними, по идее, направлена деятельность США в Сирии.

"Командующие попросили дать руководящие указания в отношении того, как американские войска должны реагировать на нападение различных вооруженных формирований, в том числе поддерживаемых Россией сирийских правительственных войск, которые в прошлом пытались захватить территорию, удерживаемую войсками США.

Но, по словам двух источников из военного ведомства, внятных распоряжений из Пентагона получено не было", - пишет американская газета The New York Times.

Само по себе это утверждение выглядит весьма сомнительным, поскольку любой командир части (соединения), находящийся в зоне боевых действий, имеет ясные и однозначные указания вышестоящего командования, как действовать в той или иной ситуации. Предполагать что-либо обратное, тем более касательно такой организованной и исполнительной армии, как США, было бы, наверное, неоправданным с любой из точек зрения.

Естественно, полученные директивные указания из вышестоящих штабов секретны.

Если предполагать, что об их содержании кто-то из военных сообщил NYT, то американцам надо для начала искать канал утечки грифованной информации из военного ведомства.

NYT пишет, что "на данный момент американское командование принимает меры, чтобы избежать сближения и столкновений с другими войсками в долине реки Евфрат, где базируется большинство американских войск". Далее, судя по тексту статьи, для этого используются следующие методы: "интуиция младших командиров", "предупредительные звонки" российским и турецким представителям, а также "воздушное наблюдение".

Тут надо прояснить несколько моментов. Во-первых, не одно только американское командование предпринимает меры, чтобы избежать каких-либо инцидентов. В равной степени (а то и в гораздо большей) этим занято и командование группировки Вооруженных сил России в Сирии.

Начиная с 2015 года и российское, и американское командование делает все, чтобы избежать любых столкновений и на земле, и в воздухе. В этих целях организованы соответствующие линии связи и стороны обмениваются информации и характере действий своих вооруженных сил.

Во-вторых, полагаться на "интуицию младших командиров" в таких вопросах нельзя по определению. В противном случае ошибочное распоряжение одного из лейтенантов может привести к самым серьезным последствиям, вплоть до применения ядерного оружия.

В-третьих, в зоне ведения боевых действий обычно задействованы все силы и средства разведки сторон: агентурная, специальная, радио- и радиотехническая, воздушная, космическая, разведка специальных войск, и она осуществляется всеми возможными способами. Употреблять со стороны NYT термин "воздушное наблюдение", наверное, в этом случае не совсем корректно.

Американские журналисты также приводят слова директора по исследованиям вашингтонского Института изучения проблем войны Дженнифер Кафарелла, которая утверждает, что военные США без четкого понимания целей находятся в опасности, особенно в ситуации, "если или, что более вероятно, когда один из этих противников США решит их атаковать".

Вот с этим невозможно не согласиться - в целом, боевые и оперативные задачи американского контингента в Сирии очень туманны. Для решения каких военно-политических задач они там находятся - затрудняются сказать даже высокопоставленные военачальники ВС США.

Никакой позитивной повестки американское военное присутствие в Сирии не несет. Более того, немногочисленные в настоящее время американские подразделения и части находятся на территории САР незаконно.

Надо отметить, что The New York Times, вместе с тем, приводит и слова источника минобороны США, который утверждает, что "российские военные гораздо более надежны в таких сложных условиях зоны боевых действий", в отличие от турецких военных, которые зачастую плохо управляют повстанцами, на стороне которых выступает Анкара.

В этом плане следует напомнить, что все-таки Турция - государство-участник НАТО, ближайший союзник США в регионе. И если возникают какие-то "союзнические" недоразумения, то Вашингтону и Анкаре следует разбираться между собой, не вовлекая в этот круг проблем Россию.

Вызывают опасения со стороны главы Центрального командования ВС США генерала Кеннета Маккензи и возможные действия сирийских правительственных сил по восстановлению контроля над территориями с нефтяными месторождениями в районе к западе от Евфрата. Именно эти территории сейчас контролируют США. "Я ожидаю, что в какой-то момент режим выйдет на эту территорию", - говорил в недавнем интервью генерал Маккензи.

Здесь, во-первых, следует отметить, что речь идет все же не о режиме, а о частях и соединениях законного правительства Сирии. И, во-вторых, если они "выйдут", то на свою национальную территорию. В-третьих, американцы не столько охраняют сирийскую нефть, сколько занимаются неприкрытым воровством природных ресурсов этого государства. В настоящее время эти средства идут мимо государственного бюджета Сирии, что ограничивает возможности законного правительства Сирии по восстановлению экономики страны.

Любопытная ситуация может возникнуть, когда вооруженные силы и пограничные войска Сирийской арабской республики возьмут под полный контроль восточную границу своего государства. Этот момент уже близок.

Если сирийские войска выйдут на свои восточные границы и сумеют там должным образом закрепиться, тем самым взяв под свой контроль государственные рубежи своей страны, то, как ранее писала "Газета.Ru", возникнет интересная ситуация - как в этом случае будет осуществляться контрабанда нефти. То есть, каким путями американцы будут вывозить ее из Сирии и, соответственно, продавать и иметь с этого какой-то доход.

Реально для этого существуют два пути - или официальными маршрутами, через Дамаск и дальше через Средиземное море, или через восточные границы Сирии в Ирак.

Но если оба пути будут контролировать вооруженные силы Башара Асада, то американцам придется каким-то образом договариваться с официальными властями Дамаска. Может получиться и так - американцы нефтяные поля и нефтеперегонные заводы в Сирии контролируют, но вот вывезти конечный продукт и продать его на рынке уже не могут.

В целом, чтобы "защитить свои войска от ожидаемой активизации действий военных подразделений Турции, России, Ирана и сирийского правительства", американцам надо принять простое и радикальное решение - вывести свой воинской контингент из Сирии, находящийся там со всех точек зрения незаконно. И не обострять военно-политическую обстановку в регионе публикациями о возможных столкновениях между США и Россией.

Михаил Ходаренок