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Военное обозрение

В ВСУ создан объект для тренировок боёв в городских условиях

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Источник изображения: mil.in.ua

В Международном центре миротворчества и безопасности ВСУ во Львовской области начал функционирование тренировочный комплекс, которые сами ВСУ назвали "kill house". Об этом рассказывает Украинский военный портал.

В пояснительном тексте отмечается, что в "kill house", оборудованном специальным покрытием стен, подразделения могут проводить тренировки по проведению огневого боестолкновения в условиях города, включая внутренние помещения зданий, используя холостые и боевые патроны.

Возведение этого комплекса стало продолжением практики внедрения опыта зарубежных коллег по подготовке подразделений для боев в городской среде.

За кадром, впрочем, осталось много вопросов. Например, как наименование "kill house" согласуется с "центром миротворчества". Речь, очевидно, идёт либо об очень специфических взглядах на миротворчество, либо о не менее своеобразном чувстве юмора.

Второй вопрос состоит в том, для чего Украине понадобился именно зарубежный опыт городских боёв при наличии собственного, хотя и не всегда удачного. Возможно, речь идёт о "приближении к стандартам НАТО".

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты предоставят Украине военную помощь и в 2020 году, кроме того, специалисты НАТО начали обучать местных связистов современным технологиям, не скрывая, что цель – достичь большей совместимости украинских средств с техникой Североатлантического альянса.

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Страны
Украина
Проекты
2020-й год
NATO
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