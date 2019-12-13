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Интерфакс-АВН

Москва называет учения НАТО Defender Europe калькой холодной войны

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Учения НАТО в Польше
Учения НАТО в Польше.
Источник изображения: © flickr.com, 1GNC Mnster

Москва. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Планируемые НАТО в 2020 году в Восточной Европе учения Defender Europe не направлены на укрепление безопасности, и Россия их не приветствует, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Конечно, мы не приветствуем эти учения. Эти учения - это такая калька "холодной войны". Смысл этих учений нам абсолютно понятен: главным элементом будет доставка подкреплений американских сил на европейский континент для того, чтобы "противостоять сопоставимому противнику". Никакого отношения к реальной ситуации в сфере безопасности в Европе это не имеет", - сказал Грушко журналистам.

"Это пустая трата ресурсов, создание дополнительных разделительных линий, ухудшение ситуации в сфере военной безопасности не только в Европе, но и в тех регионах, где вообще не существовало военного измерения в сфере безопасности", - добавил он.

Замминистра отметил, что страны НАТО сталкиваются с тем, как приспособить альянс к новым вызовам и угрозам, но "никак не приспосабливаются и все время скатываются к тому, ради чего он создавался в 1949 году".

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Россия
США
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2020-й год
NATO
Военные учения
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