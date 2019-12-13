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Интерфакс-АВН

КНДР обвиняет США в провокации

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Пхеньян. Архивное фото
Пхеньян. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Гонконг. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - В Пхеньяне раскритиковали Вашингтон за комментарии по поводу испытаний на космодроме Сохэ, сообщает в четверг Associated Press со ссылкой на заявление неназванного представителя МИД Северной Кореи.

По его словам, "глупые" комментарии Соединенных Штатов помогли Северной Корее прийти к конкретному решению относительно ее следующих шагов. Он отметил, что срок, который лидер КНДР Ким Чен Ын установил для Вашингтона, чтобы стороны выступили с приемлемыми друг для друга условиями возобновления переговоров, подходит к концу.

В ходе заседания Совбеза ООН в среду постпред США при этой организации Келли Крафт заявила, что "контрпродуктивные" испытания Северной Кореей "рискуют закрыть дверь перспектив переговоров о мире". Она отметила, что администрация Трампа готова проявить гибкость и предпринять четкие шаги к договоренностям возобновления переговоров. США запросили проведение открытого заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в КНДР в связи с недавними испытаниями на космодроме Сохэ.

Ранее замминистра иностранных дел КНДР Ри Тхэ Сон, курирующий отношения с США, заявил, что КНДР больше не верит в американскую риторику относительно стремления наладить диалог с Пхеньяном.

В октябре МИД КНДР заявлял, что все еще рассчитывает на решение проблем в отношениях с США и надеется на изменение подходов Вашингтона к Северной Корее до конца текущего года.

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