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Россия продлила испытания "картонной" атомной подлодки

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Источник изображения: Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Испытания атомной подлодки (АПЛ) К-561 "Казань" проекта 885М "Ясень-М" продолжатся в 2020 году, передает РИА Новости заявление президента "Объединенной судостроительной корпорации" Алексея Рахманова. Ранее к данной субмарине было высказано множество претензий, в частности капитаном 3 ранга запаса Максимом Климовым, назвавшим подобные корабли "картонными" ввиду отсутствия у них противоторпедной защиты.

"Да, 2020 год, раньше не успеем. Будем стараться сделать это как можно скорее, стоит задача исправления замечаний, которые были получены в результате испытаний, и еще продолжение испытаний минимум на четыре-пять выходов в море. Так что работа предстоит еще достаточно большая", — сказал Рахманов.

В мае ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что сдача в 2019 году ВМФ России АПЛ К-561 "Казань" откладывается из-за необходимости доработки вспомогательных систем.

В настоящее время в рамках проекта 885 первая субмарина, К-560 "Северодвинск", находится в строю. Вторая, созданная в рамках модернизированного проекта 885М, К-561 "Казань", проходит испытания. Также строятся пять субмарин проекта 885М и подписан контракт еще на две такие АПЛ.

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Страны
Россия
Продукция
Казань АПЛ
Северодвинск АПЛ
Компании
ОСК
Проекты
2020-й год
885 Ясень
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