"Это техническая вещь": Рада продлила закон о Донбассе

Рада продлила на год закон об особом статусе Донбасса

Украина продлила действие закона об особом статусе Донбасса до конца 2020 года, как это было согласовано в ходе переговоров в "нормандском формате" 9 декабря. Этот закон был принят еще в 2014 году, но до сих пор не применялся. Он предполагает, в частности, проведение выборов в Донбассе и особую государственную поддержку со стороны Киева.

Верховная рада Украины продлила до конца 2020 года закон "Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Такое решение поддержали 320 депутатов украинского парламента из 226 необходимых. Документ теперь должен подписать глава государства. Поправки вступают в силу со дня опубликования в официальной прессе.

Накануне стало известно, что глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его заместитель Александр Корниенко зарегистрировали в электронной системе Рады законопроект с поправками к закону об особом статусе Донбасса.

О том, что закон будет продлен на один год, на брифинге по итогам встречи в "нормандском формате", которая прошла 9 декабря в Париже, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он уточнил, что документ будет действовать как временный.

"Это техническая вещь, нам легче сейчас продолжить этот закон и позже внести "формулу Штайнмайера", видя определенные шаги с той стороны [ополченцев], что мы приближаемся к деэскалации", - отметил президент Украины.

Кроме того, Зеленский выразил мнение, что Украина не должна согласовывать этот законопроект с трехсторонней контактной группой, "где нам (Киеву - "Газета.Ru") потом могут выкручивать руки".

При этом, как указано в коммюнике по итогам саммита, Украина согласна на постоянный особый статус для Донбасса.

Этот вопрос обсуждался 9 декабря на саммите "нормандской четверки" - Украины, России, Франции и Германии. Переговоры в таком формате прошли впервые за три года. По его итогам лидеры стран приняли коммюнике, в котором прописали три пункта: "Немедленные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта", "Меры по реализации политических положений минских соглашений" и "Продолжение".

В соответствии с этим документом, стороны подтверждают свою приверженность минским соглашениям, а также согласуют прекращение огня до конца года и подготовку новых участков разведения войск.

Согласно минским договоренностям, Киев взял на себя обязательство предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Этот закон был принят в 2014 году, но с тех пор так и не применялся. Документ предусматривает амнистию для участников боевых действий в регионе, возможность использовать русский язык в органах местного самоуправления и участие местных властей в назначении руководителей органов прокуратуры и судов. Помимо этого, закон предполагает особую государственную поддержку со стороны Киева для восстановления промышленности и инфраструктуры Донбасса.

Неподконтрольные украинским властям отдельные районы региона по этому документу должны быть наделены особым статусом только после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Но выборы там так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) остался на бумаге.

В марте 2015 года Верховная рада приняла постановление, которым эти республики признавались "временно оккупированными территориями" до вывода всех "незаконных вооруженных формирований" и установления "полного контроля Украины над государственной границей".

В связи с этим введение закона об особом статусе в действие фактически было блокировано.

В октябре украинская делегация на заседании с представителями ОБСЕ, России и самопровозглашенными ДНР и ЛНР подписала так называемую "формулу Штайнмайера". Она определяет механизм введения в действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". В день выборов он вводится на временной основе, а после публикации отчета ОБСЕ об итогах голосования - на постоянной. Подписание "формулы" и разведение сил и средств в Донбассе были условиями для проведения саммита "нормандской четверки".

Лидия Мисник