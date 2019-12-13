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ЦАМТО

Вьетнам планирует приобрести третью пару фрегатов проекта "Гепард-3.9"

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Фрегат "Гепард-3.9" (проект 11661)
Фрегат "Гепард-3.9" (проект 11661) ВМС Вьетнама.
Источник изображения: forums.airbase.ru

ЦАМТО, 12 декабря. Вьетнам рассматривает возможность размещения заказа на строительство двух дополнительных фрегатов проекта "Гепард-3.9" на АО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького" (входит в группу АО "Холдинговая компания "Ак Барс").

Как сообщает Корабел.ру, об этом стало известно по итогам встречи президента Татарстана Рустама Минниханова и председателя национального собрания Вьетнама госпожи Нгуен Тхи Ким Нган.

По данным ЦАМТО, Вьетнам ведет переговоры о приобретении дополнительной партии фрегатов проекта 11661 "Гепард-3.9" с прошлого года. В частности, проект обсуждался в октябре 2018 года в рамках встречи президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и посла СРВ в РФ Нго Дук Манха. По итогам переговоров Р.Минниханов тогда заявил, что вьетнамская сторона проявила интерес к закупке грузовых автомобилей "КамАЗ", вертолетов Ми-17 и фрегатов проекта 11661 "Гепард-3.9".

Как уточнило вьетнамское издание Soha.vn, Вьетнам и Россия ведут переговоры о покупке третьей пары "Гепардов" с их оснащением более современным ракетным вооружением. В частности, корабли планируется оснастить ракетным комплексом "Калибр-НК" вместо "Уран-Э".

"Зеленодольский завод им. А.М.Горького" заключил контракты субподряда с "Рособоронэкспортом" на поставку ВМС Вьетнама двух пар фрегатов проекта 11661 "Гепард-3.9" в 2006 и 2013 гг. Первая пара была передана заказчику в 2010-2011 гг., вторая – в 2017-2018 гг.

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