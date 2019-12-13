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Российская газета

В экипировку солдат вскоре может войти экзоскелет

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Источник изображения: Ростех / rostec.ru

В экипировку "солдата будущего" в скором времени может войти экзоскелет из компьютерной игры Death Stranding. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе госкорпорации Ростех.

В сообщении отмечается, что экзоскелеты из Death Stranding - это не далекое будущее, присущее только виртуальным играм, а перспективные разработки, широкое внедрение которых вскоре начнется. Уже в ближайшие 2-3 года в серийное производство выйдут пассивные экзоскелеты - для переноски тяжестей без источников питания. Производство же активных экзоскелетов может начаться в пределах 4-6 лет", - сообщили в Ростехе.

Отмечается, что разработанный в Ростехе образец силового экзоскелета, помогающий нести тяжести, уже прошел практические испытания в боевых условиях, в том числе и во время операции в Сирии. "Рассматривается вопрос о принятии этого экзоскелета на вооружение. Не исключено, что он войдет в боевую экипировку 3-го поколения, работы по которой, как ожидается, начнутся в 2020 году. Планируется, что экзоскелет будет составной частью снаряжения специалистов, которые переносят большие грузы на дальние расстояния - спецназовцев, саперов и других", - рассказали эксперты ЦНИИТОЧМАШ.

В настоящее время ведутся также разработки экзоскелетов, помогающих быстро передвигаться по пересеченной местности. Уже созданы принципиальные схемы таких устройств, практически готовы образцы. Сейчас ведется разработка источников питания для таких устройств: экзоскелет должен функционировать длительное время в независимом режиме. Для этого нужны надежные, мощные и легкие аккумуляторы. "Создание подобных питательных элементов откроет широкие возможности для новых видов активных экзоскелетов - бегающего, прыгающего, плавающего и т.д.", - заключили в Ростехе.


Иван Петров

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Страны
Сирия
Компании
Ростех
ЦНИИТОЧМАШ
Проекты
2020-й год
ИТ
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