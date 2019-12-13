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Независимое военное обозрение

Чавушоглу указывает США на дверь, пока вежливо

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Фото Fatih Aktas/Anadolu Agency via Getty Images
Фото Fatih Aktas/Anadolu Agency via Getty Images.

Анкара вновь намекает Вашингтону, что в ответ на санкции попросит американских военных покинуть базы на территории Турции

Во второй раз за шесть месяцев министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу очень ясно намекнул, что если США введут санкции против Анкары в связи с покупкой российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф" то, Пентагону придется покинуть две ключевые базы на турецкой территории. "Члены Конгресса (США – "НВО") должны понимать, что с санкциями не всегда можно успешно оперировать", – сказал он. И, конечно же, упомянул о каких конкретно объектах идет речь: "Авиабазы Инджирлик и Кюречик могут быть включены в повестку дня". Как известно, на складах базы Инджирлик хранится американское ядерное оружие.

Что касается С-400, то по утверждению турецкой стороны после недавнего тестирования этой зенитной ракетной системы был сделан вывод, что она значительно по техническим возможностям превосходит американскую ЗРС "Патриот". Ранее Вашингтон исключил своего союзника по НАТО – Турцию из программы Joint strike Fighter. "F-35 не может сосуществовать с российской платформой сбора разведданных, которая будет использоваться для изучения ее передовых возможностей", – говорится в заявлении Белого дома. Заместитель министра обороны США Эллен Лорд тогда объяснила, что длительная близость при исполнении различных задач двух систем F-35 и С-400 может позволить российской ЗРС "досконально изучить конфигурацию" американского многоцелевого реактивного самолета пятого поколения. А на F-35 у Пентагона далеко идущие планы. Анкара, конечно же, официально, возражала против исключения из этой программы, но покинула ее как-то без особого на то сожаления. Скорее всего, сказываются не лестные отзывы об этом самолете уже эксплуатирующих его других союзников по НАТО. Стоит не забывать, что даже военная авиация США не в состоянии поддерживать парк F-35 в высокой степени боевой готовности, из-за сложности и дороговизны его обслуживания.

Самолеты F-35, предназначавшиеся для Турции будут выкуплены правительством США, соответствующее решение уже принято палатой представителей, и на эту акцию выделены американскому военному ведомству дополнительные деньги. Так что производитель данных истребителей Lockheed Martin в накладе не останется.


Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО

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Страны
Россия
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Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
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