Войти
ТАСС

Александр Колмаков переизбран председателем ДОСААФ России

383
0
0
Колмаков Александр
Колмаков Александр.
Источник изображения: www.dosaaf.ru

Участники V отчетно-выборного съезда общества проголосовали за кандидатуру единогласно

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Председатель Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ) Александр Колмаков переизбран на эту должность на следующий пятилетний срок на V отчетно-выборном съезде общества.

"Имею поручение министра обороны в соответствии с уставом ДОСААФ внести на ваше рассмотрение кандидатуру председателя. <...> Министр обороны уполномочил меня довести его решение и представить кандидатуру Александра Колмакова на новый срок", - сказал первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов.

Он напомнил, что в декабре истекает пятилетний срок полномочий Колмакова. Первый замминистра подчеркнул, что ДОСААФ находился пять лет назад "в не самой простой ситуации". "И сегодня мы не можем говорить о экономическом или военно-патриотическом взлете, но очевидно, что движение выбрало правильные направления развития", - отметил Цаликов, добавив, что министр обороны Сергей Шойгу надеется, что следующий пятилетний цикл работы общества будет гораздо эффективнее.

Участники съезда проголосовали за кандидатуру единогласно.

Переизбранный председатель поблагодарил за доверие и заверил, что все поставленные перед ДОСААФ задачи будут успешно решены, а сам он сделает все возможное для процветания организации.

Колмаков возглавил ДОСААФ России в 2014 году. Ранее он являлся командующим Воздушно-десантными войсками (2003-2007 годы) и первым заместителем министра обороны Российской Федерации (2007-2010 годы).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Цаликов Руслан
Шойгу Сергей
Похожие новости
02.05.2019
Первый замминистра обороны Руслан Цаликов проинспектировал обустройство войск на островах Итуруп и Кунашир
09.07.2018
Новая база Каспийской флотилии сможет принять первые корабли до конца года
09.11.2017
Выступление Министра обороны России Сергея Шойгу на заседании Коллегии Министерства обороны
29.02.2016
Спецстрой перестанет строить аквапарки
29.01.2016
Первый замминистра обороны будет курировать все "гражданские" вопросы
05.06.2014
Аутсорсинговые компании отлучат от бюджета Минобороны: не успевают за военными во время учений
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.12 09:05
  • 1
Ростех сообщил о выполнении госконтракта по поставкам танков Т-80БВМ
  • 13.12 08:58
  • 1
Развели политруками: настроение бойцов отследят внештатные инструкторы
  • 13.12 05:22
  • 81
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 13.12 02:23
  • 6
Вице-премьер Юрий Борисов призвал кратно увеличить госинвестиции в микроэлектронику
  • 13.12 02:20
  • 1
Видео эффектного взрыва неизвестного устройства в Сирии появилось в сети
  • 13.12 02:14
  • 2
Батальонные тактические группы общевойсковой армии ЗВО оснастили новейшими коллиматорными прицелами
  • 13.12 00:51
  • 13
Новейший ЗРК "Викинг" защитит от любых "Стелсов" и крылатых ракет
  • 13.12 00:27
  • 1
Военных научили имитировать технику в движении
  • 13.12 00:21
  • 22
Китай клонировал российский "Морской старт"
  • 13.12 00:21
  • 1
Гудбай, Америка: в России создали более мощную версию винтовки AR-15
  • 12.12 22:55
  • 3
Горячие точки XXI века: какой будет война России и США
  • 12.12 21:41
  • 76
Китай построит седьмой авианосец
  • 12.12 20:32
  • 5
ЦРУ успешно применяет секретные "суперлезвия" против джихадистов
  • 12.12 16:28
  • 2
Россия намерена поставить Пакистану до 16 самолетов SSJ-100
  • 12.12 15:34
  • 6
Концерн "Калашников" сравнил АК-12 и американскую винтовку М4