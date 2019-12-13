Матвиенко предлагает ввести общие права государства и предприятий на разработки по ГОЗ

Спикер Совфеда также считает, что нужно обсудить идею о создании в структуре Минобороны так называемого "оборонного Роспатента"

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает необходимым перейти к совместному распоряжению государством и предприятиями правами на изобретения, созданные в рамках гособоронзаказа, которые при этом могут использоваться и в гражданской сфере.

"Предлагаю обсудить возможность перехода к совместному правообладанию Российской Федерации и исполнителей по гособоронзаказу. Это непростой, но действительно необходимый шаг. Учитывая, что цена ошибки здесь может быть очень высокой, необходимо выработать максимально слаженный и понятный механизм взаимодействия между Министерством обороны РФ и предприятиями ОПК", - сказала Матвиенко на заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности при СФ.

По ее словам, для этого нужно договориться о критериях распоряжения правами на такие разработки. "Возможно, надо вести речь и о создании единой цифровой платформы для эффективного управления правами на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в ходе выполнения государственных контрактов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки", - отметила спикер Совфеда.

Она также подчеркнула, что система правовой охраны на разработки, созданные в рамках гособоронзаказа, нуждается в совершенствовании. "В отношении оборонных разработок, возможно, следует применять режим ноу-хау, закрепленный в Гражданском кодексе. Возможно использовать и зарубежный опыт, изучив его", - сказала Матвиенко и привела в пример Китай, где закреплено понятие "оборонные патенты". "Может быть, не надо изобретать велосипед, а задействовать такой подход", - предложила она.

Председатель верхней палаты парламента также считает, что нужно обсудить идею о создании в структуре Минобороны России так называемого "оборонного Роспатента". "Давайте обсудим, насколько это необходимо, обоснованно, в том числе с финансовой и кадровой точки зрения. Обретем мы или потеряем? Может быть, стоит рассмотреть возможность создания в структуре Федеральной службы по интеллектуальной собственности подразделения, которое возьмет на себя такие особые функции", - сказала Матвиенко.