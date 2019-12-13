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Военное обозрение

В США разрабатывают транспортные конвертопланы CMV-22B Osprey для авианосцев

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MV-22B Osprey на палубе авианосца USS Theodore Roosevelt апрель 2019 года

Источник изображения: topwar.ru

Американские авианосцы в перспективе получат на вооружение транспортную версию конвертоплана V-22 Osprey, которая должна заменить устаревшие палубные транспортные самолеты C-2A Greyhound. Как передает "NPlus1" со ссылкой на The Drive, компания Bell уже начала испытания модифицированной версии конвертоплана, получившей обозначение CMV-22B.

В настоящее время на авианосцах ВМС США, находящихся в море, для доставки ГСМ, запчастей и провизии используются транспортные самолеты C-2A Greyhound. Транспортник имеет в длину 17,3 метра, размах крыла 24,6 метра и высоту 4,8 метра. Максимальная взлетная масса составляет 27,2 тонны. Он рассчитан на перевозку до 26 пассажиров или грузов массой до 4,5 тонны. C-2A способен выполнять полеты на скорости 465 километров в час на расстояние до 2,4 тысячи километров. На вооружение ВМС США С-2А поступили в 1965 году.

О намерении заменить устаревшие транспортные самолеты конвертопланами командование ВМС США объявило несколько лет назад, а в 2019 заказало поставку 39 модифицированных конвертопланов Osprey.

Визуализация транспортной версии CMV-22B Osprey от Bell

Источник изображения: topwar.ru

Подробности транспортной версии CMV-22B Osprey не приводятся, известно, что конвертоплан получил конформные топливные баки увеличенного объема, расположенные по бокам фюзеляжа, чтобы увеличить дальность полета. Кроме того, грузовой отсек изменен под размещение двигателя истребителя F-35C Lightning II. В грузовом отсеке C-2A эта силовая установка не помещается, что и стало одной из причин, по которым ВМС США заказали разработку CMV-22B.

Сообщается, что по планам ВМС США транспортные самолеты С-2A будут списываться в 2026-2028 году. Первые серийные конвертопланы CMV-22B должны поступить на флот уже в 2021 году.

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Страны
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Arleigh Burke
F-35
F-35C
MV-22 Osprey
Компании
Bell Helicopter
Проекты
Nimitz
Авианосец
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