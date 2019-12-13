Новый координационный центр ВМС НАТО может появиться на территории Болгарии

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Новый координационный центр военно-морских сил НАТО в Черном море может быть размещен на территории Болгарии. Соответствующее предложение руководству альянса сделали болгарские власти. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Выступая в четверг на пресс-конференции в Брюсселе совместно с премьером Болгарии Бойко Борисовым, Столтенберг заявил, что Болгария предложила разместить на своей территории новый координационный центр ВМС НАТО в Черном море, перенеся его с территории Великобритании.

Болгария предложила разместить в Варне координационный центр военно-морских сил НАТО в Черном море. Мы обсуждали это предложение. В настоящий момент эти функции выполняет военно-морской штаб сил НАТО в Великобритании

- заявил генсек, добавив, что в 2019 году страны альянса провели в акватории Черного моря пять учений, в ходе которых они тренировались "бок о бок с ВМС Украины и Грузии".

В свою очередь Бойко Борисов заявил, что стороны предварительно договорились создать такой центр в Болгарии, но он будет играть "сдерживающий" характер, так как София, хоть и поддерживает усиление НАТО в Черном море, выступает исключительно "за мир и согласие в регионе и за стабильные отношения со всеми странами, включая Турцию и Россию".

Мы не настаиваем, а предлагаем создать этот координационный центр. Мы всегда против военных флотов в Черном море. Центр должен играть только сдерживающую роль

- заявил Борисов.