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Деловая газета "Взгляд"

Названа причина пожара на "Адмирале Кузнецове"

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Источник изображения: Лев Федосеев/ТАСС

Причиной пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" стала искра, которая во время сварки упала в трюм, где были остатки мазута, сообщил глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.

По его словам, в настоящее время пожарные сбили открытое пламя на "Адмирале Кузнецове".

"Пожар на корабле локализован, открытого горения нет, на палубу вырываются клубы белого дыма, что должно свидетельствовать об отсутствии открытого горения. Температура в соседних отсеках не превышает допустимой нормы", – сказал Рахманов, передает РИА "Новости".

Он также подтвердил, что среди рабочих, проводивших ремонт на корабле, пропавших и пострадавших нет.

Пожар на авианосце начался в четверг утром, площадь возгорания составила 600 квадратных метров. В результате пожара пострадали 10 человек, семеро из них госпитализированы, троих осматривают врачи в больницах. Продолжается поиск одного пропавшего при пожаре.

Работа пожарных затруднена из-за сильной задымленности. В борьбе за живучесть корабля горящий энергоотсек решили залить водой.


Алина Назарова

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