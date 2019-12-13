Войти
Российская газета

Похожий на "Корнет-ЭМ" противотанковый комплекс заметили в Иране

373
0
0
Источник изображения: rg.ru

На недавно проходившей в Иране выставке продукции оборонно-промышленного комплекса были представлены новые образцы противотанковой управляемой ракеты комплекса Dehlaviyeh. Как известно, он является клоном российского "Корнет-Э".

Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, на одном из ПТУР видны неконтактные датчики цели. По всей видимости, она может поражать воздушные объекты, такие как вертолеты различных типов.

Также на этой выставке презентовали ракету, очень похожую на "Корнет-ЭМ", которая, как известно, обладает повышенной по сравнению с более ранними версиями дальностью полета - до 10 000 м - и высокой бронепробиваемостью -1 300 мм.

Лямин напоминает, что управляемые противотанковые комплексы являются оборонительным оружием, и поэтому никак не подпадают под международные санкции, действующие в отношении Ирана.

ПТРК Dehlaviyeh находят в вооруженных силах Ирана все большее применение. В настоящее время их монтируют на боевые машины пехоты БМП-2, заменяя комплексы Tosan, являющиеся лицензионными вариантами "Конкурс-М" российской разработки. Эта техника прошла успешную обкатку в ходе учений.

Такое оружие сейчас устанавливается в ходе модернизации и на некоторые вертолеты армейской авиации Ирана, такие как ударные Bell AH-1J и др.

Также создан боевой модуль Pirooz с четырьмя пусковыми контейнерами. Как считается, он обеспечивает залповый пуск, что повышает эффективность борьбы с танками, имеющими динамическую защиту.


Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
Продукция
БМП-2
Конкурс
Корнет
Корнет-Э
Корнет-ЭМ
Тигр-М
Проекты
Военные учения
Похожие новости
20.02.2019
Оружейный "барон" Персидского залива: как сотрудничают в военной сфере США и ОАЭ
11.11.2015
От «Иглы» до авианосца — часть III
28.08.2013
Профессионалы тактического звена
16.01.2013
Выстрелил, но не забыл
01.10.2012
Тульские кудесники
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.12 09:08
  • 1
Легла на грунт: в Приморье частично затонула подлодка
  • 13.12 09:05
  • 1
Ростех сообщил о выполнении госконтракта по поставкам танков Т-80БВМ
  • 13.12 08:58
  • 1
Развели политруками: настроение бойцов отследят внештатные инструкторы
  • 13.12 05:22
  • 81
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 13.12 02:23
  • 6
Вице-премьер Юрий Борисов призвал кратно увеличить госинвестиции в микроэлектронику
  • 13.12 02:20
  • 1
Видео эффектного взрыва неизвестного устройства в Сирии появилось в сети
  • 13.12 02:14
  • 2
Батальонные тактические группы общевойсковой армии ЗВО оснастили новейшими коллиматорными прицелами
  • 13.12 00:51
  • 13
Новейший ЗРК "Викинг" защитит от любых "Стелсов" и крылатых ракет
  • 13.12 00:27
  • 1
Военных научили имитировать технику в движении
  • 13.12 00:21
  • 22
Китай клонировал российский "Морской старт"
  • 13.12 00:21
  • 1
Гудбай, Америка: в России создали более мощную версию винтовки AR-15
  • 12.12 22:55
  • 3
Горячие точки XXI века: какой будет война России и США
  • 12.12 21:41
  • 76
Китай построит седьмой авианосец
  • 12.12 20:32
  • 5
ЦРУ успешно применяет секретные "суперлезвия" против джихадистов
  • 12.12 16:28
  • 2
Россия намерена поставить Пакистану до 16 самолетов SSJ-100