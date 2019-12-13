Похожий на "Корнет-ЭМ" противотанковый комплекс заметили в Иране

На недавно проходившей в Иране выставке продукции оборонно-промышленного комплекса были представлены новые образцы противотанковой управляемой ракеты комплекса Dehlaviyeh. Как известно, он является клоном российского "Корнет-Э".

Hmm..Iran quietly bought a license for the production of Russian Kornet-EM ? At least this new Iranian ATGM very similar to these new Russian ATGM and differ from standart missiles of Kornet-E and it's Iranian copy Dehlaviyeh pic.twitter.com/v29Fwe3A6F — Yuri Lyamin (@imp_navigator) December 11, 2019

Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, на одном из ПТУР видны неконтактные датчики цели. По всей видимости, она может поражать воздушные объекты, такие как вертолеты различных типов.

Также на этой выставке презентовали ракету, очень похожую на "Корнет-ЭМ", которая, как известно, обладает повышенной по сравнению с более ранними версиями дальностью полета - до 10 000 м - и высокой бронепробиваемостью -1 300 мм.

Лямин напоминает, что управляемые противотанковые комплексы являются оборонительным оружием, и поэтому никак не подпадают под международные санкции, действующие в отношении Ирана.

ПТРК Dehlaviyeh находят в вооруженных силах Ирана все большее применение. В настоящее время их монтируют на боевые машины пехоты БМП-2, заменяя комплексы Tosan, являющиеся лицензионными вариантами "Конкурс-М" российской разработки. Эта техника прошла успешную обкатку в ходе учений.

Такое оружие сейчас устанавливается в ходе модернизации и на некоторые вертолеты армейской авиации Ирана, такие как ударные Bell AH-1J и др.

Также создан боевой модуль Pirooz с четырьмя пусковыми контейнерами. Как считается, он обеспечивает залповый пуск, что повышает эффективность борьбы с танками, имеющими динамическую защиту.

Алексей Моисеев