Причиной пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов" мог стать человеческий фактор

Москва. 12 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Причиной пожара на единственном российском авианосце "Адмирал Кузнецов", который находится на ремонте, мог стать человеческий фактор при проведении регламентных сварочных работ, сообщил "Интерфаксу" в четверг глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Инцидент произошел при выполнении регламентных согласованных сварочных работ. Произошло попадание окалины на нижние палубы. В связи с наличием демонтированного оборудования и пожароопасных жидкостей на этой палубе произошло локальное возгорание", - сказал Рахманов.

По его словам, "демонтируется оборудование, остаются возгорающиеся предметы или жидкости или их остатки, которые по каким-то причинам убраны не были".

"Человеческий фактор", - резюмировал он.

Рахманов напомнил, что "корпорацией подготовлен стандарт обеспечения пожарной безопасности на строящихся и ремонтируемых заказах".

"Как только будут закончены немедленные мероприятия, первое, что мы будем делать, - это проверять состояния дел, соответствие тому стандарту, который был выпущен корпорацией", - сообщил глава ОСК.

Согласно регламенту, ремонт крейсера осуществляет без боезапаса.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", находящемся на ремонте на заводе "Звездочка", в четверг произошел пожар. "По предварительным данным, возгорание произошло во время ремонтных работ в первом энергоотсеке на второй палубе", - сказал источник.

В пресс-службе центра судоремонта "Звездочка" подтвердили, что в трюме первого энергоотсека авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" произошло возгорание при выполнении огневых работ. "Мы подтверждаем, что действительно в трюме первого энергоотсека произошло возгорание при выполнении огневых работ. Работники, выполнявшие работу, эвакуированы. В настоящий момент пожарные занимаются ликвидацией этого возгорания", - заявили в пресс-службе предприятия, выполняющего ремонт крейсера.

Площадь пожара на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", по последним данным, возросла до 600 квадратных метров, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. "Площадь пожара - примерно около 600 кв.м в энергоотсеке. Пожарные работают по второму номеру (ранг сложности пожара)", - сказал собеседник агентства.

Тяжелый авианесущий крейсер был заложен на стапеле Черноморского судостроительного завода в 1982 году. Корабль может нести свыше 50 летательных аппаратов. В составе его вооружения - крылатые противокорабельные ракеты "Гранит", зенитный ракетный и ракетно-пушечный комплексы "Клинок" и "Каштан", автоматическая корабельная артиллерийская установка, а также система противолодочной обороны.

"Адмирал Кузнецов" в феврале 2017 года вернулся в Североморск из похода в Средиземное море, в ходе которого впервые в истории ВМФ было осуществлено боевое применение палубных истребителей Су-33 и МиГ-29КР в Сирии. По официальным данным, "Адмирал Кузнецов" потерял во время похода два палубных истребителя. Аварии произошли при заходе на посадку, летчики катапультировались.

В ночь на 30 октября 2018 года один из крупнейших плавучих доков в мире ПД-50 затонул на 82-м судоремонтном заводе (микрорайон Росляково, Мурманск) при выходе из него "Адмирала Кузнецова". В результате аварии один из кранов плавдока упал на палубу авианосца.

Госконтракт с центром судоремонта "Звездочка" на восстановление технической готовности и модернизацию авианосца военные заключили в апреле 2018 года.