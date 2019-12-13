Преследование авианосца США 20 кораблями Ирана заснял спутник

Преследование 4 декабря американского авианосца Abraham Lincoln при его проходе через Ормузский пролив 20 иранскими малыми кораблями заснял спутник. Соответствующий снимок пользователь StrategicNews1 выложил в Twitter.

По данным издания Defence Blog, поддержку авианосцу оказывали американские корабли Leyte Gulf и Farragut. Отмечается, что некоторые корабли Ирана приблизились к кораблям США почти на 360 метров.

В декабре издание ItaMilRadar сообщало, что российское многофункциональное аварийно-спасательное судно "Спасатель Демидов" в течение нескольких дней могло охотиться за американским авианосцем Harry Truman в Средиземном море.