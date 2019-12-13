Precision Strike Missile: ответ от Lockheed Martin

Американская армия намерена перевооружить свои ракетные комплексы M270 MLRS и M142 HIMARS. За контракт от Минобороны США соревнуются компании Lockheed Martin и Raytheon, и пока Lockheed Martin вырывается вперёд. Вчера, 11 декабря, пресс-служба Lockheed Martin сообщила об успешном завершении первых испытаний ракеты, созданной в рамках программы Precision Strike Missile (PrSM), ранее известной как Long-Range Precision Fire (LRPF). Тестовый пуск проводился на полигоне White Sands Missile Range (штат Нью-Мексико).

Видеоотчёт испытаний ракеты PrSM от Lockheed Martin

Ранее компания Raytheon активно рекламировала свою ракету DeepStrike. Известно, что с ней возникли некоторые сложности, и испытания будут проведены несколько позже.