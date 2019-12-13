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Газета.ru

Легла на грунт: в Приморье частично затонула подлодка

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Источник изображения: gazeta.ru

В Приморье затонула списанная подводная лодка

Подводная лодка частично затонула во время ее буксировки на утилизацию, сообщили в Росморречфлоте. В результате инцидента никто не пострадал, угрозы экологии нет, поскольку на субмарине не было топлива. Эта подлодка ранее стояла на вооружении Тихоокеанского флота, но ее исключили из состава в 2013 году.

В Находке частично затонула списанная подлодка Тихоокеанского флота, когда ее буксировали на утилизацию, сообщил РИА "Новости" представитель Росморречфлота. Там отметили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Субмарина легла на грунт кормовой частью в Японском море в шести милях от залива Восток, отметил собеседник агентства.

По его словам, рядом на якоре находится буксировочное судно "Лазурит". "В подлодке топлива нет, загрязнения нет, экипажа на ней нет, пострадавших нет", - сказал он.

Буксировка шла на металлоперерабатывающий завод "Аскона", уточнил представитель Росморречфлота. Он отметил, что сейчас ожидается решение руководителя буксировки на привлечение спецорганизации для подъемных работ.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота, инцидент произошел вечером 11 декабря. Там отметили, что сейчас носовая часть подлодки находится над водой.

Отмечается, что подъем теперь - ответственность ее собственника. "Поскольку это подводное судно принадлежит не нам и там не было людей и топлива, то и заниматься ее подъемом мы не будем. Это сейчас задача собственника. С нашей стороны на месте находится буксировочное судно "Лазурит", которое обеспечивает готовность к перемещению лодки", - пояснил представитель Федерального агентства морского и речного транспорта.

В свою очередь, источник в штабе Тихоокеанского флота отметил, что затонула подводная лодка "Чита" (бортовой номер - Б260, проект 877), которую исключили из состава флота в 2013 году. Она находилась в отстое.

"В ноябре нынешнего года корпус дизельной лодки передан собственнику - акционерному обществу "Аскона", которое в соответствии с документами как собственник осуществляло ее буксировку на утилизацию в Находку. Это не боевой корабль, она пустая, там все демонтировано", - подчеркнул собеседник. Он уточнил, что инцидент сейчас не имеет отношения к Тихоокеанскому флоту.

Как рассказал источник, лодку отбуксировали в Находку, но там ее по каким-то причинам не приняли, и субмарину пришлось направить в залив Восток, расположенный к западу от Находки возле поселка Новолитовск.

Дизель-электрическая подлодка Б-260 "Чита" была в составе ТОФ с 1982 года. Она относится к проекту 877 "Палтус". Субмарина способна развивать скорость до 17 узлов, длина ее корпуса - 72 м, ширина - 9,9 м. Лодки вооружены шестью 533-мм торпедными аппаратами и предназначены для борьбы с надводными и подводными кораблями, постановки минных заграждений, а также ведения разведки. Эти аппараты - одни из наиболее малошумных серийных подлодок РФ.

Другой инцидент с подводной лодкой случился 1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате. Там произошел пожар, из-за которого погибли 14 человек. По информации Минобороны, подлодка изучала природные пространства и дно Мирового океана для Военно-морского флота России. Пожар возник во время проведения батиметрических измерений. Моряки-подводники отравились продуктами горения.

"Произошла большая трагедия. Погибли наши товарищи, сослуживцы. Погибли 14 членов экипажа, остальных удалось спасти", - сказал министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, пожар произошел во время плановых исследований в российской части Баренцева моря.

Глава российского оборонного ведомства отметил, что из горящей подлодки удалось спасти гражданского, находившегося на борту - это удалось сделать благодаря героизму моряков.

"Моряки-подводники действовали геройски. Из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк", - подчеркнул Шойгу.

Как сообщили в ведомстве, глубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморска. Очаг возгорания вскоре удалось ликвидировать благодаря самоотверженности команды, отметили в министерстве. Расследование инцидента поручили главнокомандующему Военно-морским флотом России.


Лидия Мисник

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1 комментарий
№1
13.12.2019 09:08
Бывает, но это к вопросу об общем тех состоянии ДЭПЛ на ТОФ, туда бы видимо побольше 6-ти закантрактованных варшавянок.  Раза в два побольше. Потому что подводный флот придется возрождать практически с 0.
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