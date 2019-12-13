Норвежская компания Kongsberg поставит ДУМВ "Протектор" ВС Дании

ЦАМТО, 12 декабря. Компания Kongsberg Defence and Aerospace AS объявила о подписании с Организацией оборонных закупок и материального обеспечения МО Дании (DALO) контракта на поставку дистанционно управляемых модулей вооружения семейства "Протектор" для ВC этой страны.

Стоимость контракта составила 270 млн. норвежских крон (29,7 млн. долл.).

Согласно планам, Вооруженные силы Дании установят ДУМВ семейства "Протектор" на новые боевые бронированные машины "Пиранья-5" с колесной формулой 8х8.

В стандартной версии "Протектор" представляет собой необитаемый модуль, который может оснащаться 12,7-, 7,62- или 5,56-мм пулеметом, 40-мм автоматическим гранатометом, пусковой установкой ПТУР, комплектом оптоэлектронных приборов и лазерным дальномером-целеуказателем. Модуль может вращаться на 360 град.

Обстановка на поле боя отображается на пульте жидкокристаллического дисплея наводчика-оператора. Данная конструкция позволяет экипажу дистанционно управлять вооружением, оставаясь внутри ББМ, что снижает риск для жизни военнослужащих. Стабилизация вооружения обеспечивает высокую эффективность ведения огня.

Дания стала 23-й страной мира, которая приобрела ДУМВ семейства "Протектор". До настоящего времени компания Kongsberg поставила заказчикам около 20 тыс. модулей "Протектор".