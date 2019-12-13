11 декабря 2019 года в Госдуме прошёл круглый стол на тему "Законодательное регулирование кадетского, нахимовского и суворовского образования". В заседании приняли участие депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, представители Министерства просвещения РФ, ФСБ России, Следственного комитета России, Росгвардии, руководители суворовских и кадетских учебных заведений, а также представители общественных организаций. Последним вопросом повестки стал вопрос о кадетском образовании в России.

Перед обсуждением вопроса, на который осталось чуть более 20 минут, участникам заседания вручили записку о необходимости пересмотра работы по развитию кадетского образования в России. Документ подготовили представители Открытого содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России и Общероссийского союза кадетских объединений.

В записке утверждается, что с кадетским образованием в России "образовалась коллизия". Три года назад был создан Совет Министерства образования и науки РФ по кадетскому образованию (сейчас Совет Министерства просвещения РФ по кадетскому образованию). Однако за это время не многое поменялось. Результатами работы Совета и самого Минпросвещения РФ общественники не довольны.

К примеру, обещанная страница "Кадетство" на сайте Минпросвещения РФ до сих пор не создана. Несмотря на просьбы регионов и учреждений кадетского образования, Минпросвещения России не образовало и штатного департамента кадетского образования. Не ладится у ведомства работа и с документами. В июне 2019 года Минпросвещения РФ в одиночку разработало вторую программу (первая появилась в 2016-м) проведения мониторинга состояния кадетского образования и воспитания в образовательных организациях. Но, для членов Совета Министерства просвещения РФ по кадетскому образованию, куда, входят представители общественных суворовских и кадетских организаций, такая новость оказалась настоящим сюрпризом.

Для усовершенствования работы общественники предлагают обновить Совет по кадетскому образованию и ввести в его состав полномочных представителей Президента России в Федеральных округах.

"К марту 2020 года внести проект концепции кадетского образования на рассмотрение Правительства РФ, - сообщается в документе. – К октябрю 2020 года подготовить Поручение Президента РФ (поручение Председателя Правительства РФ), по развитию кадетского образования в России как предпрофильного (профильного) образования государственной службы и поднять эту работу до уровня самостоятельного приоритетного национального проекта, находящегося в сфере внимания (курируемого) Администрацией Президента России непосредственно".

Сегодня в России действует более 3,5 тысяч организаций кадетской направленности (кадетских корпусов и кадетских училищ различных министерств и ведомств, а также субъектов Российской Федерации), 150 образовательных учреждений со специальными наименованиями, а также 51 тысяча кадетских классов. Для регулирования их деятельности и была прописана концепция кадетского образования. Согласно концепции, кадетское образование - единый, целенаправленный процесс воспитания и обучения учащихся в общеобразовательных организациях кадетского типа с учётом исторических традиций русских кадетских корпусов.

Всего служебная записка о необходимости пересмотра работы по развитию кадетского образования в России включает 19 страниц. Кроме всего прочего, из документа можно узнать краткую историю российского кадетского образования и ознакомиться с анализом работы Совета Минпросвещения РФ по кадетскому образованию. К сожалению, 2019-й год, как для Совета, так и для всего кадетского образования оказался безрезультативным.

"При этом возникла ситуация, когда кадетское образование фактически функционирует, но юридически отсутствует в качестве специализированной системы обучения", - заявил в своём выступлении заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

"В результате, как следствие, у нас отсутствуют единые учебные планы, программы и унифицированные подходы к содержанию кадетского образования. Не разработаны единые нормы содержания кадетов, образцы единой формы одежды, знаки выпускников учреждений кадетской формы образования, документы об окончании образовательных организаций кадетского типа, получение их выпускниками профессиональных квалификаций федеральных образцов", - подчеркнул депутат.

Своего законодательного регулирования требует и деятельность кадетских классов. Такую деятельность, по мнению Хинштейна, следует прописать в законе "Об образовании в РФ", что позволит придать легитимность их существованию и встроить в систему кадетского образования.

Не обошёл стороной закон об образовании и заместитель председателя Совета Министерства просвещения РФ по кадетскому образованию, почётный председатель Общероссийского союза кадетских объединений "Открытое содружество суворовцев. нахимовцев и кадет России" Александр Владимиров.

"Хочу сказать спасибо родному Министерству обороны, которое из последних сил пытается сохранить кадетское образование, а наше существующее законодательство не даёт им эту возможность", - отметил он, добавив, сейчас в ведении Минобороны РФ находится 31 образовательная организация.

В завершении доклада Александр Владимиров вышел с предложением – объединить усилия по кадетскому образованию. Идею поддержал глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов. Как результат, в скором времени представители Общероссийского союза кадетских объединений и общественной организации "Московские суворовцы" войдут в один из экспертных советов при комитете ГД по образованию и науке.

"Очень надеюсь, что работа в экспертном совете будет результативной. Думаю, совместными усилиями нам удастся повысить статус Совета Минпросвещения РФ по кадетскому образованию до уровня Совета по кадетскому образованию при Правительстве РФ, и поручить его возглавить заместителю председателя российского правительства Татьяне Голиковой", - прокомментировал участник круглого стола, член Совета Министерства просвещения РФ по кадетскому образованию, председатель общественной организации "Московские суворовцы" Дмитрий Нестеров.

По его словам, надо принять незамедлительные меры к налаживанию работы Совета по кадетскому образованию и формированию соответствующих штатных структур в Минобразования и науки, в Минпросвещения, и в аналогичных структурах в субъектах Российской Федерации.

Итоги круглого стола подвёл председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв. Он попросил участников заседания направить свои предложения в Комитет для их обобщения и систематизации.

Анатолий Жильцов