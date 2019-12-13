Новые 30-мм "пластиковые" снаряды поступят на вооружение СВ в 2020 году

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30-мм артиллерийские комплексы Сухопутных войск получат на вооружение боеприпасы с пластмассовыми элементами в первом квартале 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора концерна "Техмаш" (входит в Ростех) Владимира Лепина.

Гендиректор "Техмаша", занимающегося разработкой данных боеприпасов пояснил, что принятие на вооружение 30-мм снарядов для артиллерийских комплексов Сухопутных войск ожидается в первом квартале следующего года. В настоящее время госиспытания завершены и идет подготовка к началу серийного выпуска данного вида снарядов.

Сейчас ведется подготовка к серийному производству 30-миллиметровых выстрелов с пластмассовыми ведущими устройствами (ПВУ) для артиллерийских комплексов Сухопутных войск. Государственные испытания данных изделий успешно завершены. Принятие патронов с ПВУ на вооружение ожидается в первом квартале 2020 года

- заявил Лепин.

Ведущее устройство - это поясок, выступающий над боковой поверхностью боеприпаса, служащий для придания снаряду вращения в канале ствола и обтюрации пороховых газов при выстреле.

В "Техмаше" пояснили, что применение боеприпасов с ПВУ не только исключает механический износ канала ствола, но и повышает его живучесть не менее чем в два раза. Баллистические характеристики боеприпасов с ПВУ показывают высокую стабильность баллистических характеристик.

Ранее сообщалось, что боеприпасы с ПВУ уже приняты на вооружение артиллерийских установок морского и авиационного базирования. В частности, в 2016 году на вооружение ВКС России приняты 30-мм снаряды с ПВУ для пушки истребителя пятого поколения Су-57.

Для корабельных артиллерийских зенитных комплексов поставляются осколочно-фугасно-зажигательные и осколочно-трассирующие снаряды с ПВУ. Для авиационных пушек - осколочно-фугасно-зажигательные, бронебойно-трассирующие и многоэлементные боеприпасы.