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Американцы под угрозой применения оружия блокировали российский патруль

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Источник изображения: vpk-news.ru

Патрулирование военной полицией Минобороны РФ северной части Сирии было сорвано американскими военными.

В окрестностях населенного пункта Кахтания на севере провинции Хасака во время движения по автомагистрали М-4 патруль российской полиции был остановлен американскими военными. Свои действия они объяснили тем, что данный район закрыт. Кроме того, по утверждению ряда очевидцев, военнослужащие США угрожали русским применением оружия.

В настоящее время никаких комментариев от Центрального командования на Ближнем Востоке (CENTKOM) и от Пентагона по указанному инциденту нет. По мнению экспертов, действия американских военных вызваны ответной реакцией на блокирование американского патруля в районе авиабазы в Камышлы.

Free News полагает, что подобные действия со стороны военнослужащих США являются неприкрытой агрессией и могут привести к вооруженному конфликту. Демонстративная наглость американцев может быть жестко наказана, так как данном регионе у России достаточно сил, чтобы остудить их пыл.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Компании
ВПВС РФ
Минoбороны РФ
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