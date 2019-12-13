Двигатели от Т-72С установили на английские танки Chieftain в Иране

В Иране на танки Chieftain английского производства стали устанавливать двигатели В-84 от российских Т-72С.

Первые модернизированные таким образом бронемашины были замечены еще в прошлом году, в настоящее время уже можно говорить о массовом выпуске этой обновленной техники.

Chieftain поставлялись Ирану Великобританией еще до революции 1979 года, всего было закуплено более 800 единиц. Они активно использовались во время войны против саддамовского Ирака, который совершил агрессию в 1980 году.

В ходе конфликта эти танки понесли значительные потери, их выводили из строя не только Т-62 и Т-72, имеющие, соответственно, 115-мм и 125-мм пушки, но и Т-55, Тип 59, Тип 69 со 100-мм орудиями.

Иранские военные критиковали их за недостаточно мощный (всего 750 л. с.) для машины весом почти в 55 тонн двухтактный дизельный двигатель, который сильно перегревался во время эксплуатации в пустынных условиях.

В настоящее время в войсках эксплуатируется более сотни танков Chieftain и инженерных машин на их базе.

Из-за проблем с запасными частями было решено заменить старые силовые установки на восстанавливаемой технике на применяемый на Т-72С 840-сильный двигатель В-84. Прирост мощности в 90 л.с., конечно, не слишком велик. Но, судя по всему, иранцев это вполне устраивает.

Кстати, в 2019 году стало известно, что и армия Узбекистана стала заменять на своих Т-64 харьковские двухтактные 700-сильные двигатели 5ДТФ на аналогичные российские моторы.

Алексей Брусилов