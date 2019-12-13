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Интерфакс-АВН

Госдума приняла закон о новой роли ПСБ как опорного банка для ОПК

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Промсвязьбанк
Промсвязьбанк.
Источник изображения: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Москва. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Госдума в четверг приняла в третьем, окончательном, чтении закон о наделении Промсвязьбанка (ПСБ) полномочиями опорного банка по обслуживанию оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Поправки (N804236-7) были внесены правительством в закон об оборонном заказе.

В законе ПСБ определяется как "опорный банк для оборонно-промышленного комплекса", 100% голосующих акций которого находится в собственности РФ, а государственный заказчик (Минобороны) должен определять государственные контракты на сумму, которую укажет правительство и банковское сопровождение которых проводит ПСБ. Уточняется, что продажа и иные способы отчуждения акций ПСБ, находящихся в собственности РФ, а также передача их в залог и доверительное управление не допускается.

Объем заказов, передаваемых ПСБ от общего объема ГОЗ, в законе не уточняется; поясняется, что выбор уполномоченного банка не осуществляется в том случае, если в соответствии с решением правительства банковское сопровождение передаётся в ПСБ.

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, что около 70% объема денежных средств, которые предназначаются для финансирования ГОЗ, планируется разместить на счетах ПСБ, остальное будет распределено среди других уполномоченных банков.

Комитет по экономической политики и правовое управление Госдумы в своих отзывах предупреждали о рисках для оборонной безопасности страны монополизации данного рынка.

В проекте постановления Госдумы не отражено замечаний к принятому документу.

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Россия
Компании
ОПК АО
Проекты
Гособоронзаказ
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