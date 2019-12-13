General Dynamics планирует начать строительство головной ПЛАРБ класса "Коламбиа" в 2020 году

ЦАМТО, 12 декабря. По заявлению главного исполнительного директора General Dynamics Corp. Фиби Новакович, компания рассчитывает начать строительство головной атомной подводной лодки с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) класса "Коламбиа" в конце 2020 года.

Выступая на международной промышленной конференции Baird Global Industrial Conference в Чикаго, Ф.Новакович сообщила, что компания завершила проектирование новой подлодки и продолжает разработку плана строительства, готовность которого составляет 53-55%.

Как сообщает Navyrecognition.com, ВМС США намерены приобрести 12 подводных лодок класса "Коламбиа", которые должны заменить 14 состоящих на вооружении ракетоносцев класса "Огайо". Срок эксплуатации первой из этих подлодок истекает в 2027 году.

Проект строительства ПЛАРБ класса "Коламбия" будет реализован подразделениями General Dynamics Electric Boat и Newport News Shipbuilding Huntington Ingalls Industries.

На предприятии Newport News Shipbuilding 23 мая 2019 года состоялась церемония резки первой стали для постройки головной ПЛАРБ класса "Коламбиа". Согласно бюджету ВМС США на 2020 ф.г., общая стоимость проекта "Коламбиа" оценивается в 109 млрд. долл.

Как сообщал ЦАМТО, о выборе General Dynamics Electric Boat основным подрядчиком постройки ПЛАРБ класса "Коламбиа" в рамках соглашения о сотрудничестве с Huntington Ingalls Industries (HII) было объявлено в начале 2016 года.

В сентябре 2017 года ВМС США заключили с GDEB контракт на комплексную разработку продукта и технологического процесса (Integrated Product and Process Development – IPPD) строительства ПЛАРБ класса "Коламбиа". Стоимость соглашения оценивается в 5,1 млрд. долл. Контракт предусматривает проектирование, разработку компонентов и технологий, создание прототипов ПЛАРБ "Коламбия". Соглашение также включает работы по созданию унифицированного ракетного отсека CMC (Common Missile Compartment), который, кроме того, будет установлен на ПЛАРБ типа "Саксессор" (Successor) ВМС Великобритании.

В ноябре 2018 года GDEB заключила с подразделением Newport News Shipbuilding соглашение стоимостью 197 млн. долл. на поставку материалов с длительными сроками изготовления и выполнение работ в рамках постройки головной ПЛАРБ класса "Коламбиа".

Работы по строительству ПЛАРБ "Коламбия" будут осуществляться подрядчиками одновременно с постройкой многоцелевых АПЛ класса "Вирджиния". Строительство серии из 12 подводных лодок класса "Коламбиа" будет осуществляться на мощностях в Вирджинии, Род-Айленде и Коннектикуте. HII будет выполнять работы в объеме 22% по каждому кораблю, поставляя носовую, кормовую части и ряд других модулей. GDEB будет выполнять окончательную сборку и испытания ПЛАРБ на своем предприятии в шт.Коннектикут.

Планируется, что головная подлодка будет поставлена ВМС США в 2027 году. Предполагается, что ПЛАРБ класса "Коламбиа" будут эксплуатироваться до 2080 года.