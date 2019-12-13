Крупнейший в мире атомоход "Арктика" вышел на ходовые испытания

Атомный ледокол нового поколения «Арктика» вышел на ходовые испытания! pic.twitter.com/fuAGjCzqaV — Росатом (@rosatom) December 12, 2019

На Финском заливе стартовали испытания атомного ледокола "Арктика" проекта 22220, сообщает "Росатом". Самый большой и мощный атомоход в мире покинул территорию завода на два дня.

Раннее на Балтийском заводе, где строится ледокол, сообщили, что ходовые испытания будут проводиться в несколько этапов. Так, во время прохода по Финскому заливу будет проверена работа общесудовых систем.

В первую очередь специалистов интересует система электродвижения, а также работа палубных механизмов и навигационных устройств.

Затем атомоход вернется на завод, а сам первый этап испытаний завершится до конца года.

Справка "РГ"

В рамках проекта 22220 строятся атомоходы нового поколения "Арктика", "Сибирь" и "Урал". Головной корабль проекта "Арктика" строился с 2016 года. В мае в реакторы было загружено топливо, в октябре запущен реактор. Длина атомохода 173 метра, ширина - 34. Благодаря атомной начинке корабль может находиться в автономном плавании до полугода, но и этот срок нужен не для дозаправки, а чтобы наполнить трюмы провиантом.

Атомоходы серии "Арктика" имеют двойную осадку и могут преодолевать льды толщиной до двух метров. Ожидается, что ввод в строй атомоходов нового поколения позволит существенно упростить движение караванов по Северному морскому пути.

Вера Черенева (Санкт-Петербург)