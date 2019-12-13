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ЦАМТО

Восточный военный округ получил около 100 ед. автотехники различного назначения

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Урал-4320 "Звезда-В"
Защищенный автомобиль для российских силовых структур Урал-4320 "Звезда-В".
Источник изображения: http://vitalykuzmin.net/

ЦАМТО, 12 декабря. В Восточный военный округ поступило около 100 ед. автомобильной техники различного назначения.

В частности, соединения и воинские части получили несколько автомобилей УАЗ "Патриот", "КамАЗ-65115", более 50 трехосных "Урал-4320-0811-31", несколько специальных автомобилей АСМП "Луидор" на базе "Газели", а также автобусы-фургоны ПАФ на базе автомобиля повышенной проходимости "Урал".

Кроме того, в соединения материально-технического обеспечения ВВО в Приморье и Забайкальском крае поступили топливозаправщики АТЗ-12-10-63501 на базе четырехосного автомобиля "КамАЗ". Они предназначены для транспортировки и кратковременного хранения нефтепродуктов, а также для групповой заправки техники, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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Продукция
Урал-4320
Компании
ГАЗ Группа
КАМАЗ
Минoбороны РФ
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