Восточный военный округ получил около 100 ед. автотехники различного назначения

ЦАМТО, 12 декабря. В Восточный военный округ поступило около 100 ед. автомобильной техники различного назначения.

В частности, соединения и воинские части получили несколько автомобилей УАЗ "Патриот", "КамАЗ-65115", более 50 трехосных "Урал-4320-0811-31", несколько специальных автомобилей АСМП "Луидор" на базе "Газели", а также автобусы-фургоны ПАФ на базе автомобиля повышенной проходимости "Урал".

Кроме того, в соединения материально-технического обеспечения ВВО в Приморье и Забайкальском крае поступили топливозаправщики АТЗ-12-10-63501 на базе четырехосного автомобиля "КамАЗ". Они предназначены для транспортировки и кратковременного хранения нефтепродуктов, а также для групповой заправки техники, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.