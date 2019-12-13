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Военное обозрение

На авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" произошёл пожар

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Источник изображения: topwar.ru

На проходящем капитальный ремонт и модернизацию авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" вспыхнул пожар. Крейсер находится в ремонтном доке в Мурманске. Об этом сообщают оперативные службы.

По имеющейся информации, пожар вспыхнул в первом энергоотсеке в 10:16 (мск). Площадь пожара возросла с 20 до 120 квадратных метров. На месте работают сотрудники МЧС, тушение производится с помощью пенной атаки. Сообщается о троих пострадавших, им оказывается медицинская помощь.

По предварительной информации, пожар происходит в первом энергоотсеке, с верхней палубы идет густой черный дым (...) Пострадавших трое. Всем им оказывается медицинская помощь

- говорится в сообщении.

Над палубой идет густой черный дым, сообщается о возгорании дизельного топлива. Тушение производится по второму уровню сложности.

Восемь человек были спасены силами оперативных служб и пожарных, их вывели из задымленных помещений. Судьба одного человека пока неизвестна. Еще трое пострадали

- приводит ТАСС слова источника.

Причины возгорания достоверно неизвестны, предполагается, что пожар мог возникнуть по причине нарушения техники безопасности при проведении сварочных работ. По данному факту будет создана специальная комиссия, которая займется установлением всех причин случившегося.

Ранее глава ОСК Алексей Рахманов сообщил, что крейсеру потребуется дополнительный ремонт. Это стало ясно после проведенной дефектации корабля.

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Адмирал Кузнецов
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