Впервые протестирован приемник излучения для космических обсерваторий

Его планируют использовать в космической обсерватории "Спектр-УФ", которая, как планируют специалисты, должна превзойти по ряду параметров телескоп "Хаббл"

ТАСС, 12 декабря. Физики протестировали приемник электромагнитного излучения, который можно будет использовать в регистрирующих элементах будущих космических обсерваторий. Технология увеличивает чувствительность матрицы приемника в 1,5 раза, пишет пресс-служба Института ядерной физики (ИЯФ) Сибирского отделения (СО) РАН.

Космические обсерватории могут проводить астрофизические исследования, которые могут наблюдать области, недоступные для наземных инструментов. С помощью их телескопов можно исследовать атмосферу планет, которые находятся вне Солнечной системы, и даже регистрировать признаки жизни на них.

Для исследований ультрафиолетовой астрономии важна калибровка приемника электромагнитного излучения, который и передает данные приборов. Ученые протестировали чувствительную матрицу для вакуумного ультрафиолета (ВУФ). Технология изготовления такой матрицы очень сложна. Для того, чтобы снизить помехи при использовании прибора, матрицу нужно опхладить до очень низкой температуры, а использовать ее можно только в вакууме. "Помимо сложных условий эксплуатации тестирование прибора осложняется трудностью в генерации излучения с нужной длиной волны и высокой интенсивностью этого излучения, недоступной для лабораторных источников излучения", - добавил один из сотрудников ИЯФ Антон Николаенко.

Кроме того, для того чтобы избавиться от солнечных бликов, на тестируемую матрицу нанесена ультратонкая пленка циркония. Обычно такие пленки используются в объективах фотоаппаратов или биноклей. В ходе эксперимента физики впервые наблюдали работу данного просветляющего покрытия для ВУФ, они пришли к выводу, что покрытие увеличило чувствительность матрицы почти в полтора раза. Ожидается, что в случае успешного прохождения всех тестов матрица будет установлена в качестве основного регистрирующего элемента на космическом телескопе "Спектр-УФ", который по планам будет превосходить по ряду параметров телескоп "Хаббл".

Приемник электромагнитного излучения, который протестировали физики из ИЯФ СО РАН и Физического института им. П. Н. Лебедева РАН (ФИАН), планируют использовать при разработке регистрирующих элементов будущих космических обсерваторий. В своем эксперименте ученые напрямую наблюдали работу просветляющего покрытия для аппаратуры, работающей в диапазоне вакуумного ультрафиолета. Эта технология, по словам пресс-службы, увеличивает чувствительность матрицы приемника электромагнитного излучения почти в полтора раза.

Станция "Космос", где были проведены исследования, работает на источнике синхротронного излучения - коллайдере ВЭПП-4, который генерирует мощный поток фотонов в широком спектральном диапазоне- от видимого излучения до жесткого рентгеновского. С помощью детектора ученые определяют фотоны с определенной энергией, а уже с их помощью могут калибровать приемники.