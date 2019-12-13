Помолодевший АК-47 с вьетнамским акцентом

Принципы вьетнамской модернизации – практичность, экономичность и разумная достаточность

Война во Вьетнаме стала настоящим бенефисом автомата Калашникова. Хотя это и не было его боевым крещением (оно состоялось раньше), но здесь массовое применение Ак-47 в сложнейших природных условиях (влажных джунглей и затяжных тропических ливней) показало его непревзойденную по сей день надежность и абсолютное превосходство над новой штурмовой винтовкой главного потенциального противника – американской М-16.

Об этом, прежде всего, свидетельствует отношение самих американцев к русскому автомату, который стал для них самым желанным трофеем.

"Сначала АК-47 был доступен лишь в небольших количествах вьетконговцам в сражениях в Южном Вьетнаме, – объясняет историк Кевин Докери в своей книге "Special Warfare Special Weapons". Это привело к тому, что АК-47 был очень ценным оружием во время конфликта".

Причем захваченные автоматы стали важной частью арсенала Сил специального назначения Армии США и "Морских котиков". Американцы даже наладили выпуск немаркированных патронов м43 (7.62х39) для использования в тайных операциях на территориях Северного Вьетнама, Лаоса и Камбоджи.

Не только для спецназовцев, но и для морпехов и пехотинцев АК-47 был самым подходящим оружием: помимо надежности, он обладал емким магазином (в первых модификациях М-16 использовался 20-зарядный магазин) и мощным боеприпасом, пули которого легко пробивали различные преграды, поражая укрывшегося за ними неприятеля.

Стоит ли говорить, что сами вьетнамцы ценили свое оружие и всецело ему доверяли. Достаточно сказать, что АК-47 (и некоторое количество АКМ) являются сегодня основным индивидуальным оружием воинов этой страны. Но каким бы замечательным этот автомат не был, требования, предъявляемые к штурмовым винтовкам, существенно изменились.

И в 2014 году во Вьетнаме для Вьетнамской Народной армии начался лицензионный выпуск израильских штурмовых винтовок Galil ACE 32 и Galil ACE 31 (укороченная модель), являющихся, как известно, ничем иным, как несколько модифицированными АК. Изготавливаются они под все тот же патрон 7,62х39.

Впрочем, и от старых АК и АКМ Ханой отказываться не собирается. На том же оружейном заводе в Тханьхоа, известном под названием Z111, где выпускают "Галилы", начата массовая модернизация АК, состоящих на вооружении ВС СРВ.

Надо сказать, что в основу этих работ легли решения, использованные российскими оружейниками при создании АК-74М и автоматов "сотой" серии. Модернизированные по-вьетнамски АК получили приклады, цевья и пистолетные рукоятки из стеклонаполненного полиамида, который гораздо практичнее и легче дерева или бакелита. Кроме того, автоматы получат современные ДТК и такую важную для современного оружия деталь, как боковая посадочная планка "ласточкин хвост" для установки кронштейна оптического, коллиматорного, или ночного прицелов. Напомним, что в АК и АКМ такая опция (за исключением "ночных" - то есть, предназначенных для работы с ПНВ) не была предусмотрена.

Собственно, концепция модернизации была озвучена еще год назад, но сообщение о начале массовых работ поступило сравнительно недавно. Вьетнамцы не первые, кто модернизирует старые советские автоматы. Так, например, этим занялись на Украине. Но там был сделан упор больше на внешнюю сторону вопроса: очевидно разработчики хотели сделать "декоммунизированный" вариант похожим на оружие западного стандарта. Но, по словам украинских военных, в результате старые, но надежные автоматы были безнадежно испорчены – установленные на газовую трубку прицелы "гуляли", требуя пристрелки после каждой чистки оружия, приклады отваливались.

Вьетнамцы поступили мудрее и практичнее, их не столь эффектные внешне изменения, не снижая надежности оружия, улучшают его эксплуатационные характеристики при минимальных затратах.

Борис Дмитриев

Газета "Военно-промышленный курьер",