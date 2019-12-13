Авианосец "Адмирал Кузнецов" загорелся в Мурманске

На авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске во время ремонтных работ произошло возгорание. По предварительным данным, огонь возник в первом энергоотсеке, пострадали три человека, сообщил представитель экстренных служб.

"В 10.16 мск поступило сообщение о пожаре на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов". Предварительно, горит первый энергоотсек. В настоящее время корабль находится на ремонте в доке", – сказал источник РИА "Новости".

По предварительным данным, пожар произошел из-за сварочных работ. На место ЧП направлены восемь пожарных расчетов.

Как передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, площадь пожара составляет 120 кв. метров. "Принимаются меры по недопущению распространения огня. Пожарные готовятся проводить пенную атаку", – сказал источник.

По его словам, "ситуация находится под контролем, идет тушение силами флота".

Известно о троих пострадавших. В то же время, по словам источников, в настоящее время не найден один рабочий, находившийся в очаге пожара.

Информацию о пожаре подтвердил и судоремонтный завод "Звездочка". По данным предприятия, пожар возник в трюме первого энергоотсека в ходе огневых работ в первом энергоблоке "Адмирала Кузнецова".

Корабль начали ремонтировать после того, как в феврале 2017 года он вернулся в Североморск из Средиземного моря, где участвовал в военных операциях в Сирии.

Госконтракт с центром судоремонта "Звездочка" на восстановление технической готовности и модернизацию авианосца был заключен в апреле 2018 года. Представители ВМФ говорили, что корабль должен получить морской вариант комплекса ПВО "Панцирь", новые котлы, насосы и новые полетные системы.

В ночь на 30 октября 2018 года недалеко от Мурманска затонул плавучий док ПД-50, в котором находился на ремонте авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Причиной затопления стало отключение насосов, вызванное скачком напряжения в электросети на берегу в ходе операции по спуску крейсера на воду. Упавший с плавдока на палубу "Адмирала Кузнецова" кран повредил палубу и корпус. Из-за ЧП крейсер получил 52 повреждения на 70 млн рублей.

В июне 2019 года главком ВМФ адмирал Николай Евменов говорил, что флот рассчитывает получить авианосец в 2021 году после модернизации и что ремонт идет по графику.

"Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" был введен в эксплуатацию в 1991 году, еще при СССР. Предполагается, что после обновления он сможет прослужить флоту еще 20 лет. Длина палубы российского авианосца – 306 метров, ширина – 75 метров, водоизмещение корабля – 60 тыс. тонн, максимальная дальность плавания – 8417 миль (более 15 тыс. километров). Экипаж – 1960 человек, в том числе 518 офицеров и 210 мичманов.

Алина Назарова